В Туреччині спустили на воду корвет ВМС України «Гетьман Іван Виговський» — другий після флагмана «Гетьман Іван Мазепа»

У Туреччині відбувся спуск на воду корвета «Гетьман Іван Виговський» (F-212) — другого замовленого українського корабля класу Ada.

Церемонію спуску на стамбульській корабельні RMK Marine відвідали міністр оборони України Рустем Умєров, командувач ВМС Олексій Неїжпапа, перша леді України Олена Зеленська, Мустафа Джемілєв та власник компанії Baykar Халюк Байрактар.

Ім’я корвета було затверджено у березні. Урочисте закладання корабля відзначалося в серпні 2023 року — після створення корпусу та деяких секцій. Через російське повномасштабне вторгнення в Україну усі роботи відбувалися в Туреччині. ВМСУ підтверджують, що будівництво судна відбулося з виконанням графіку, зазначеного в угоді.

Перший з двох кораблів, флагман Військово-морських сил України «Гетьман Іван Мазепа» (F-211), 29 травня розпочав ходові випробування.

Корвети класу Ada оснащені 76-мм корабельною артилерією Super Rapid від італійської OTO Melara. Також на борту є 35-мм зенітна установка Korkut турецької компанії Aselsan, адаптована до морського застосування, встановлена над вертолітним ангаром. По бортах з обох боків корабля встановлені 12,7-мм установки STAMP з дистанційним керуванням

Українські корвети отримали радари системи керування вогнем Thales Sting EO MK2, супутниковий зв’язок Aselsan, системи РЕБ ARES-2N, системи встановлення радіоперешкод Mk 36 SRBOC, тактичний навігаційний радар ALPER та 3D-радар SMART-S MK2 для виявлення цілей у повітрі.

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Джерело: «Мілітарний»

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