В Україні починається продаж планшета realme Pad mini за ціною від 6 тис грн

Компанія realme повідомила про початок продажу в Україні планшета realme Pad mini. Це відносно компактна модель з 8,7-дюймовим дисплеєм, що має роздільну здатність 1340×800 пікселів.

Пристрій виконано в алюмінієвому корпусі. Він має товщину 7,59 мм та вагу 372 г. Планшет realme Pad mini оснащено процесором Unisoc T616 з частотою 2,0 ГГц та GPU Mali G51, оперативною пам’яттю обсягом 3 або 4 ГБ та вбудованим сховищем місткістю 32 або 64 ГБ. Також доступний слот для встановлення карти пам’яті.

На задній панели розташована основна 8-мегапіксельна камера, а фронтальна камера отримала 5-мегапіксельний сенсор. Комплектний акумулятор місткістю 6400 мАг забезпечує до 12 годин автономної роботи в режимі перегляду відео в YouTube або до 8 годин під час запуску ігор. Заявлено підтримку швидкого заряджання потужністю 18 Вт та реверсивного заряджання. Додатково повідомляється про наявність стереосистеми з подвійними динаміками.

Планшет realme Pad mini доступний в Україні в двох кольорах: сірому та синьому. Ціна конфігурації с 3/32 ГБ пам’яті становить 5999 грн, а за версію з 4/64 ГБ пам’яті треба буде заплатити 7999 грн.