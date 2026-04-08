Xiaomi Redmi K Pad 2

Xiaomi підготувала до випуску новий компактний планшет Redmi K Pad 2. Компанія позиціює його як конкурента iPad mini, і це видно навіть зовні. Новинка отримала мінімалістичний дизайн задньої панелі, який помітно нагадує планшет від Apple.





Планшет Redmi K Pad 2 отримав 8,8-дюймовий LCD дисплей з підтримкою частоти оновлення 165 Гц. Вона підтримує підвищену частоту відгуку на дотик, що важливо для швидких ігор. При цьому виробник прямо вказує на “екран для кіберспорту”.

Новинка комплектується топовим процесором MediaTek Dimensity 9500. Це актуальний флагман MediaTek, який ставить планшет у преміальний сегмент, а також забезпечує високу продуктивність в іграх. Однак на цей час компанія не розкриває інформацію про обсяг оперативної пам’яті та місткість вбудованого сховища.

Redmi K Pad 2 може похвалитися акумулятором місткістю 9100 мА·год. Для компактного планшета це великий запас. Згадується підтримка швидкої зарядки потужністю 67 Вт.





За розмірами пристрій близький до Lenovo Legion Tab Gen 5, але трохи більший за iPad mini. Якщо перше покоління мало більш складне оформлення блоку камери з двоколірним акцентом, то тепер усе простіше. На задній панелі розташувалася одна камера без зайвих елементів. Корпус виготовлений з металу та відрізняється цільною конструкцією. Користувачам будуть доступні три варіанти колірного оформлення.

Xiaomi поки не розкриває ціну Redmi K Pad 2, хоча вже відкрила попередню резервацію новинки для охочих на своєму сайті. Пристрій надійде у продаж наприкінці квітня разом зі смартфоном Redmi K90 Max.

Джерело: notebookcheck