Xiaomi показала Redmi K Pad 2: конкурент iPad mini з 165 Гц і флагманським чипом

Вадим Карпусь

Xiaomi Redmi K Pad 2

Xiaomi підготувала до випуску новий компактний планшет Redmi K Pad 2. Компанія позиціює його як конкурента iPad mini, і це видно навіть зовні. Новинка отримала мінімалістичний дизайн задньої панелі, який помітно нагадує планшет від Apple.


Планшет Redmi K Pad 2 отримав 8,8-дюймовий LCD дисплей з підтримкою частоти оновлення 165 Гц. Вона підтримує підвищену частоту відгуку на дотик, що важливо для швидких ігор. При цьому виробник прямо вказує на “екран для кіберспорту”.

Новинка комплектується топовим процесором MediaTek Dimensity 9500. Це актуальний флагман MediaTek, який ставить планшет у преміальний сегмент, а також забезпечує високу продуктивність в іграх. Однак на цей час компанія не розкриває інформацію про обсяг оперативної пам’яті та місткість вбудованого сховища.

Redmi K Pad 2 може похвалитися акумулятором місткістю 9100 мА·год. Для компактного планшета це великий запас. Згадується підтримка швидкої зарядки потужністю 67 Вт.


За розмірами пристрій близький до Lenovo Legion Tab Gen 5, але трохи більший за iPad mini. Якщо перше покоління мало більш складне оформлення блоку камери з двоколірним акцентом, то тепер усе простіше. На задній панелі розташувалася одна камера без зайвих елементів. Корпус виготовлений з металу та відрізняється цільною конструкцією. Користувачам будуть доступні три варіанти колірного оформлення.

Xiaomi поки не розкриває ціну Redmi K Pad 2, хоча вже відкрила попередню резервацію новинки для охочих на своєму сайті. Пристрій надійде у продаж наприкінці квітня разом зі смартфоном Redmi K90 Max.

Xiaomi пояснила, як криза DRAM підняла ціни смартфонів: +$220 лише за пам’ять

BROCARD: як б'юті-ритейлер розвиває мобільний продукт — огляд застосунку та Великодньої гейміфікації
Ретельне миття підлоги замість пасивного протирання: огляд серії роботів-пилососів Aqua 10 від Dreame

Джерело: notebookcheck

Серія Xiaomi 17 — тепер офіційно: із Snapdragon 8 Elite Gen 5 та потрійною камерою Leica 50 МП
Перші деталі Xiaomi 18: дизайн як у "старого" iPhone та Snapdragon 8 Elite Gen 6
Перший тест-драйв нового Xiaomi SU7 2026: "Apple Car", якого не сталося
Планшет Legion Tab перетворюється на аналог Steam Deck: Lenovo показала Gamepad G9 за $70
Вхід за відбитком пальця: в Європі вийшов розумний замок Xiaomi Self-Install Smart Lock за €150
Xiaomi випустить MFT-камеру, що кріпиться до смартфонів магнітом, — інсайдер
Вийшов Xiaomi SU7 2026: до 902 км автономності, 670 км за 15 хвилин і автопілот у базі
HyperOS 3 "зламала" тисячі смартфонів Xiaomi: їх блокують через неофіційні прошивки
"Х’юстон, у нас Microsoft Surface Pro не працює": стався збій планшета на борту Artemis II
Новий Apple iPad Air від $599 отримав чип M4, 12 ГБ ОЗП і Wi-Fi 7
Xiaomi випустила власний Air Tag: Bluetooth-трекер для пошуку речей за 18 євро
Запуск Xiaomi 17 в Європі запланували на 28 лютого: без Pro та "заднього" дисплея
Бюджетний хіт: монітор Xiaomi A27Qi 2026 з 2K та 120 Гц продається від €99
Xiaomi показала перший прибуток в бізнесі електромобілів: продажі зросли на 200%
Apple анонсувала "спецподію" на 4 березня: що можуть показати?
Оновлений Xiaomi SU7 отримає лідар, 900+ км автономності та зарядку за 15 хвилин
Електричний монстр Xiaomi YU7 GT: 990 к.с., 705 км запасу ходу і автопілот
Lenovo показала Legion Go Fold з гнучким OLED-дисплеєм: консоль, планшет і ноутбук в одному корпусі
Xiaomi Book 14 вагою до 1 кг отримає до 32 ГБ пам'яті і нові процесори Intel Panther Lake
Xiaomi випустила покращені Mini LED телевізори: до 100 дюймів з частотою 288 Гц та 2000 ніт яскравості
Звільнений керівник маркетингу Xiaomi змінив Redmi на iPhone 17, бо той "кращий у відстеженні сну”
