Apple готує iPad Air з OLED: ціна залишиться від $599

Вадим Карпусь

Apple планує зробити ще один крок у переході своїх пристроїв на OLED-дисплеї. Наступним у черзі стане iPad Air — легкий і тонкий планшет, який отримає новий тип екрана вже у версії 2027 року.


За інформацією з південнокорейської індустрії дисплеїв, Samsung Display може розпочати масове виробництво OLED-панелей для iPad Air вже наприкінці цього року. Сам пристрій планують представити навесні наступного року.

Таким чином, iPad Air стане четвертим пристроєм Apple, який перейде з технології LCD на OLED після iPad Pro (11- і 13-дюймові моделі 2024 року). Також очікується, що iPad Mini може отримати OLED-панель уже в оновленні 2026 року. Водночас базовий iPad поки залишиться з LCD-панеллю з LED-підсвіткою, що логічно з огляду на стартову ціну $349.

Головна інтрига полягає у технічних характеристиках дисплея. Щоб не піднімати ціну до рівня Pro-серії, Apple використає спрощену OLED-конфігурацію. Йдеться про один світловипромінюючий шар, LTPS TFT-підкладку та гібридну основу. Такий підхід дозволяє значно знизити виробничі витрати. Це важливий момент, адже поточний iPad Air стартує від ціни $599. Саме в цьому ціновому сегменті Apple хоче втриматися, навіть після переходу на OLED та з врахуванням поточної ситуації на ринку пам’яті.


Раніше OLED-версії iPad Pro отримали вищу ціну, що, за даними джерел, негативно вплинуло на попит. Цей вплив виявися сильнішим, ніж очікувала Apple. Тому в Air компанія обирає більш доступну технологію, щоб не повторити цю ситуацію.

Це має сенс і з точки зору ринку. Лінійка iPad Air традиційно продається значно краще за Pro. Доступніший OLED-дисплей може ще більше збільшити цей розрив.

Наразі постачання OLED-панелей для iPad Pro ділять між собою Samsung Display і LG Display. Обидві компанії можуть виграти від розширення лінійки OLED-пристроїв Apple, оскільки вимоги до панелей для Air нижчі.

Аналітики прогнозують, що попит на OLED-планшети сягне 13 млн одиниць у 2026 році, з яких близько двох третин припадатиме на Apple. Після виходу OLED-версії iPad Air цей показник може зрости до 21 млн, що прискорить перехід компанії з LCD на OLED.

Отже, Apple намагається зробити OLED масовим у своїх планшетах, але без різкого зростання цін. iPad Air із дешевшим OLED-дисплеєм може стати компромісом між якістю зображення та доступністю — і водночас підштовхнути весь ринок до нового стандарту.

Новий Apple iPad Air від $599 отримав чип M4, 12 ГБ ОЗП і Wi-Fi 7

Джерело: notebookcheck

MacBook Neo все? В Apple виникли неочікувані проблеми з виробництвом
Флагман із вм’ятинами: чому iPhone 17 Pro Max може постраждати навіть у чохлі
ЦРУ таємно попередили Apple, Nvidia і AMD про вторгнення Китаю на Тайвань у 2027 році, — The New York Times
240 млн Apple iPhone "з'їдають" 2,4 ексабайта LPDDR5: іншим виробникам не залишається
Китайський прорив: Huawei випереджає Apple та Samsung із запуском унікального складаного смартфона Pura X Max
ASUS: MacBook Neo за $599 став "шоком" для індустрії Windows-ПК
Нові iPhone коштують стільки же, скільки торік: чому Apple, попри "RAM-апокаліпсис", не збільшує ціни?
Siri може отримати підтримку сторонніх ШІ-інструментів в iOS 27
Марк Гурман: Apple розробляє ШІ-кулон з Siri, як доповнення iPhone
Apple випустила другу бету iOS 26.4: RCS, ШІ для музики та інші оновлення
Інсайдер: Apple вже запустила серійне виробництво iPhone Fold
Apple представила M5 Pro і M5 Max для MacBook Pro: 18 ядер CPU, до 40 ядер GPU та +30% продуктивності
Apple розгорнула першу бету iOS 26.5 на 7 платформах та готує Siri до великого камбеку в iOS 27
Nothing анонсувала смартфон в запрошенні на презентацію Apple: просто змінили дату і назву
SpaceX більше не монополіст: Amazon та Apple об'єднались проти Маска на $12 млрд
Революції не буде: Apple стикається з проблемами в розробці iPhone 20
Apple блокує оновлення програм для вайбкодингу в App Store
Ажіотажний попит: Apple не встигає постачати новий MacBook Neo
Інсайдери вcе розповіли: 6 новинок Apple, які з'являться зовсім скоро
Apple представить iOS 27 та macOS 27 на WWDC 2026: відомі дати
Apple планує абсолютно нову модель MacBook Ultra з сенсорним екраном і вищою ціною, — Гурман
