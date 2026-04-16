Apple готує iPad Air з OLED: ціна залишиться від $599

Apple iPad Air

Apple планує зробити ще один крок у переході своїх пристроїв на OLED-дисплеї. Наступним у черзі стане iPad Air — легкий і тонкий планшет, який отримає новий тип екрана вже у версії 2027 року.





За інформацією з південнокорейської індустрії дисплеїв, Samsung Display може розпочати масове виробництво OLED-панелей для iPad Air вже наприкінці цього року. Сам пристрій планують представити навесні наступного року.

Таким чином, iPad Air стане четвертим пристроєм Apple, який перейде з технології LCD на OLED після iPad Pro (11- і 13-дюймові моделі 2024 року). Також очікується, що iPad Mini може отримати OLED-панель уже в оновленні 2026 року. Водночас базовий iPad поки залишиться з LCD-панеллю з LED-підсвіткою, що логічно з огляду на стартову ціну $349.

Головна інтрига полягає у технічних характеристиках дисплея. Щоб не піднімати ціну до рівня Pro-серії, Apple використає спрощену OLED-конфігурацію. Йдеться про один світловипромінюючий шар, LTPS TFT-підкладку та гібридну основу. Такий підхід дозволяє значно знизити виробничі витрати. Це важливий момент, адже поточний iPad Air стартує від ціни $599. Саме в цьому ціновому сегменті Apple хоче втриматися, навіть після переходу на OLED та з врахуванням поточної ситуації на ринку пам’яті.





Раніше OLED-версії iPad Pro отримали вищу ціну, що, за даними джерел, негативно вплинуло на попит. Цей вплив виявися сильнішим, ніж очікувала Apple. Тому в Air компанія обирає більш доступну технологію, щоб не повторити цю ситуацію.

Це має сенс і з точки зору ринку. Лінійка iPad Air традиційно продається значно краще за Pro. Доступніший OLED-дисплей може ще більше збільшити цей розрив.

Наразі постачання OLED-панелей для iPad Pro ділять між собою Samsung Display і LG Display. Обидві компанії можуть виграти від розширення лінійки OLED-пристроїв Apple, оскільки вимоги до панелей для Air нижчі.

Аналітики прогнозують, що попит на OLED-планшети сягне 13 млн одиниць у 2026 році, з яких близько двох третин припадатиме на Apple. Після виходу OLED-версії iPad Air цей показник може зрости до 21 млн, що прискорить перехід компанії з LCD на OLED.

Отже, Apple намагається зробити OLED масовим у своїх планшетах, але без різкого зростання цін. iPad Air із дешевшим OLED-дисплеєм може стати компромісом між якістю зображення та доступністю — і водночас підштовхнути весь ринок до нового стандарту.

Джерело: notebookcheck