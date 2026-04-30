Китайський інсайдер Digital Chat Station опублікував на Weibo інформацію про офіційне злиття OnePlus і realme. За його даними, обидві компанії об’єднали глобальні і внутрішні операції в новий “суб-продуктовий центр”. Офіційного підтвердження від OPPO або будь-якої зі сторін поки немає.





Відповідно до витоку, новий продуктовий центр очолив Лі Цзє — президент OnePlus у Китаї. Він звітуватиме безпосередньо перед засновником OnePlus Піт Лоу (Лю Цзохуем). Заступником генерального директора призначено Ван Вея — колишнього віцепрезидента realme.

Маркетингові і сервісні підрозділи обох компаній також злилися в окремий бізнес-юніт. Його очолив Лі Бінчжун — засновник realme. Питання маркетингу і сервісного обслуговування для обох брендів передано Сюй Ці.

OnePlus і realme — обидва суббренди OPPO, які від початку розвивалися як окремі напрями: OnePlus орієнтувався на преміум-сегмент і міжнародний ринок, realme — на бюджетний і середній клас із акцентом на Індію і Південно-Східну Азію. Об’єднання виглядає як централізація під єдиним управлінням, а не повна ліквідація брендів.





Контекст тривожний. З початку 2026 року OnePlus поглинули чутки про повне закриття. Компанія їх спростовувала, але кілька топменеджерів пішли один за одним: спочатку звільнився директор з операцій, потім — регіональні керівники в Європі. Паралельно OnePlus поступово скорочував глобальну присутність — залишивши активні ринки збуту лише в США, Індії та кількох азійських країнах.

Злиття з realme може означати одне з двох: або OnePlus збережеться як преміум-лейбл під спільною операційною структурою, або поступово розчиниться на тлі більш масового бренду. Для покупців OnePlus у Європі, де компанія вже фактично припинила повноцінну роботу, ця новина навряд чи щось змінить на краще.

Джерело: Android Authority