В Україні подовжили карантин через COVID-19

Кабінет міністрів України продовжив карантин з метою запобігання поширенню COVID-19 до кінця квітня 2023 року. Про це повідомив постійний представник КМУ у Верховній Раді Тарас Мельничук у своєму Telegram-каналі.

«Продовжено для єдиної державної системи цивільного захисту на всій території України режим надзвичайної ситуації до 30.04.2023. Також продовжено на всій території України карантин до 30.04.2023», – говориться в повідомленні.

Зазначається, що відповідні нормативні зміни внесені до розпорядження КМУ від 25.03.2020 №338 та постанови КМУ від 09.12.2020 №1236, які регулюють епідеміологічні обмеження через COVID-19.

В Україні карантин для протидії поширенню коронавірусу запровадили з 12 березня 2020 року. В подальшому його неодноразово продовжували, а влітку 2021 року запровадили адаптивний карантин. Востаннє уряд продовжував карантин в Україні до 31 грудня 2022 року. Відповідне рішення було ухвалене у серпні цього року.