В Україні відновлюється робота ще 35 камер автоматичної фіксації порушень ПДД на дорогах — загалом працює вже 167 комплексів

З 28 квітня на автомобільних дорогах в різних містах та областях України відновлюється робота 35 комплексів автоматичної фіксації правопорушень. Вони працювали до повномасштабного російського вторгнення, але під час війни їх роботу було призупинено. Наразі в поліції вважають, що настав час відновити роботу таких комплексів.

Курс Machine Learning Engineer. Навчи машини чогось хорошого, поки вони не захопили планету . Запишіть мене!

Так, відновлено роботу комплекси автоматичної фіксації правопорушень на дорогах міст Житомира, Івано-Франківська, Києва, Кременчука, Львова, Мукачева, Полтави, Чернівців, Черкас, а також Вінницької, Волинської, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Львівської та Рівненської областей. Крім того, введено в експлуатацію 4 нових прилади контролю у Дніпрі та Кременчуці.

Загалом, контролювати ситуацію на дорогах будуть 39 комплексів автоматичної фіксації правопорушень. Всі вони покликані виявляти порушення ПДД, яке є одним з найбільш розповсюджених причин ДТП – перевищення дозволеної швидкості руху.

Розташування всіх комплексів (та обмеження швидкості на відповідних ділянках доріг) можна переглянути на сайті МВС. Загалом на сторінці можна знайти відомості про розміщення 167 камер: 58 на дорогах державного значення та 109 у межах міст.