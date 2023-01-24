В Україні зафіксовано перший випадок зараження новим штамом COVID-19 «Кракен»

В Україні зафіксували перший випадок зараження новим підвидом штаму SARS-CoV-2 Omicron XBB.1.5 або «Кракен». Випадок був виявлений у Сумській області у людини, яка не пройшла курс вакцинації проти коронавірусу.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, XBB.1.5 не має специфічних мутацій, які б робити його більш небезпечним, ніж інші субваріанти SARS-CoV-2. Тим не менш, у порівнянні з попередніми субваріантами, XBB.1.5 найбільш ефективно ухиляється від імунної відповіді людини і здатний викликати серйозні захворювання у людей похилого віку та людей з ослабленим імунітетом.

5 січня 2023 року технічна консультативна група ВООЗ з еволюції вірусу дійшла висновку, що цей субваріант може сприяти збільшенню рівнів захворюваності. Також він досить швидко замінює стандартний варіант Omicron, який циркулював раніше (наприклад, у США з 1% на 47 тижні 2022 року до 8% на 50 тижні).

З 22 жовтня 2022 року по 11 січня 2023 року в 38 країнах було зареєстровано 5288 випадків, викликаних субваріантом Omicron XBB.1.5. Більшість із цих випадків реєструвались у США (82,2%), Великій Британії (8,1%) та Данії (2,2%).

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МОЗ нагадує, що вакцинація є головним засобом уберегтися від тяжкого перебігу захворювання на коронавірус і потенційно нових штамів.

Джерело: МОЗ