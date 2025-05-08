Вчені нарешті знайшли шкоду від пластику — і вона смертельна

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Дослідники з Нью-Йоркського університету ім. Лангоне встановили, що пластикові добавки діетилгексілфталатів (ДЕГФ) призвели до 356 тис. смертей внаслідок серцево-судинних захворювань у 2018 році.

ДЕГФ — складний ефір фталевої кислоти, що розчиняється у пластику для надання йому більшої гнучкості. Найбільша кількість смертей, пов’язаних з впливом фталатів, фіксується на Близькому Сході, у Східній Азії, Тихоокеанському регіоні, на які припадає до 75% смертей внаслідок впливу цих хімікатів.

Фталати додають до косметики, засобів для чищення, пластикових упаковок, використовують у виробництві труб та засобів проти комах. Ці небезпечні хімічні речовини здатні розпадатись на мікроскопічні частинки, потрапляючи до організму через ротову порожнину або дихальні органи. Низка досліджень пов’язує вплив від фталатів з розвитком ожиріння, діабету, безпліддя та деяких форм онкозахворювань.

Дослідження, проведене американськими вченими, зосереджувалось на вивченні ДЕГФ, який використовують у виробництві пластикових контейнерів для їжі, медичних трубок для крапельниць та інших гнучких пластикових виробів. Попередні дослідження показали, що ДЕГФ здатний викликати хронічне запалення артерій, яке з часом може призвести до серцевих нападів та інсультів.

За результатами аналізу американські науковці підрахували, що вплив ДЕГФ призвів до 356 тис. 238 смертей у 2018 році, що становить понад 13% від загальної смертності внаслідок серцево-судинних захворювань у світі за цей період серед людей у віці від 55 до 64 років.

Автори дослідження також підрахували, що економічні збитки, спричинені таким рівнем смертності внаслідок впливу ДЕГФ, склали близько $510 млрд. Загалом збитки внаслідок смертності, спричиненої впливом фталатів, можуть сягати $3,74 трлн. Дослідження від 2021 року пов’язало фталати з понад 50 тис. передчасних смертей щороку, переважно від серцево-судинних захворювань, серед громадян США похилого віку.

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У своєму дослідженні науковці з Нью-Йоркського університету використали інформацію про стан здоров’я та навколишнього середовища на підставі десятків опитуваннь місцевих жителів у 200 країнах. Ця інформація включала в себе зразки сечі, у яких містились хімічні продукти розпаду ДЕГФ. Дані про смертність були отримані від Інституту показників та оцінки здоров’я — дослідницької групи в США, яка збирає медичну інформацію по всьому світу для виявлення тенденцій у галузі охорони здоров’я.

Ключові результати дослідження продемонстрували, що на Близькому Сході, у Східній Азії та Тихоокеанському регіоні смертність від серцево-судинних захворювань внаслідок впливу ДЕГФ складала 32-42% від загальної смертності, пов’язаної з серцево-судинними хворобами. Найбільша кількість смертей була зафіксована в Індії — 103 тис. 587 смертей. Далі йшли Китай та Індонезія. Автори дослідження зазначають, що, ймовірно, ці країни стикаються з найбільш високим рівнем впливу хімічних речовин, оскільки виробляють велику кількість пластику.

«Існує явна невідповідність у тому, які регіони світу несуть на собі основну тяжкість підвищеного ризику для серця через фталати. Наші результати підкреслюють нагальну необхідність у глобальних правилах для зниження впливу цих токсинів, особливо в районах, що найбільше постраждали від швидкої індустріалізації та споживання пластику», — зазначає старший автор дослідження, доктор медицини Леонардо Трасанд.

За словами Трасанда, аналіз не вивчав те, як ДЕГФ безпосередньо призводить до серцево-судинних захворювань. Окрім цього не враховувались інші типи фталатів, які також можуть впливати на підвищення ризику смертності. Також не досліджувалась смертність внаслідок впливу ДЕГФ на інші вікові категорії населення. Все це дозволяє припустити, що загальний рівень смертності від серцевих захворювань внаслідок впливу фталатів, ймовірно, набагато вищий.

Дослідники планують відстежувати, як зниження впливу фталатів може згодом змінити глобальні показники смертності. Також науковці планують розширити дослідження щодо інших проблем зі здоров’ям, спричинених хімічними речовинами, як-от передчасні пологи.

Результати дослідження опубліковані у журналі Lancet eBiomedicine

Джерело: SkiTechDaily