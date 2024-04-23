Стартувало виробництво екологічного велосипеда RCYL за €1200, зробленого… з пластику

Прототип велосипеда igus:bike з’явився ще у 2022 році. Тепер велосипед із новою назвою RCYL запускається у виробництво. Велосипед зроблений з переробленого пластику, втім, вочевидь, сам підлягає подібному переробленню після завершення експлуатації.

Ідея масивного пластикового з’явилася у Френка Блейза, голови німецької компанії igus, що займається виробами з пластику, під час відпустки у Флориді у 2009 році. У США він помітив, що орендовані велосипеди мають дуже обмежений термін придатності через постійний вплив піску, вітру та солоної води.

Хоча рама, колеса, шатуни та підшипники прототипа були пластиковими, на той час деякі компоненти все ще виготовлялися з металу. Команда з того часу шукала способи виготовлення більшої кількості частин з пластику. Перейменований велосипед RCYL тепер на 92% складається з пластику, причому половина його — з перероблених пластикових відходів, включаючи викинуті рибальські сітки.

Міцні пластикові кулькові підшипники не потребують мастила. До не пластикових деталей належать дискові гальма, шини, паски передачі, освітлення, болти тощо.

«Зараз ми продовжуємо інвестувати в дослідження та розробки, щоб збільшити рівень використання переробленого пластику до 75% якомога швидше, а в довгостроковій перспективі навіть до 100%», — каже Свен Тернхардт, керівник відділу продажів та маркетингу.

Наразі партнерська компанія MTRL виготовляє перші 100 одиниць перед тим, як задовольнити попередні замовлення приблизно на 1500 велосипедів. Щоб скоротити час очікування, igus будує власну виробничу лінію для велосипедів. Після збільшення потужностей компанія має намір виготовити 10 000 велосипедів.

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Початкова серійна модель важить 17 кг і коштує 1200 євро. Це не включає двигун і акумулятор, хоча igus:bike планує електровелосипед.

Джерело: New Atlas

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