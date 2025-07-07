Вчені видобувають аміак з повітря за допомогою плазми — рослинам на полях має сподобатися

Мембранні електролізери/PJ Cullen/ The University of Sydney

Розділ Технології виходить за підтримки

Австралійські вчені з Сіднейського університету розробили новий інноваційний спосіб виробництва аміаку, що дозволяє отримувати його прямо з повітря.

Зазначається, що розробка являє собою альтернативу традиційному процесу виробництва аміаку Габера-Боша, що характеризується значним вуглецевим слідом. Зазвичай виробництво аміаку проводиться за високих температур, тиску та із використанням викопного палива.

Австралійські дослідники використовували плазмову колону для збудження азоту та кисню у повітрі, а після перетворювали їх на газоподібний аміак за допомогою мембранного електролізера. У більшості попередніх експериментів вдавалось отримувати лише рідкий аміак — амоній, який потребував додаткової обробки.

«У цьому дослідженні ми успішно розробили метод, який дозволяє перетворювати повітря на аміак у газоподібній формі за допомогою електрики», — зазначив провідний автор дослідження, професор П. Дж. Каллен зі Школи хімічної та біомолекулярної інженерії Сіднейського університету.

Розробка також відкриває можливості для недорогого, масштабованого та децентралізованого виробництва зеленого аміаку, що особливо важливо для сільських чи віддалених від електромереж районів. Аміак також перспективний у якості використання для транспортування і зберігання водню. Компанії у цій сфері вже вивчають методи вилучення водню з аміаку шляхом розщеплення молекул.

В процесі Габера-Боша аміак утворюється шляхом поєднання азоту і водню під високим тиском і за високої температури. Процес, розроблений австралійськими науковцями, використовує плазму для збудження молекул повітря і їхнього подальшого пропускання через електролізер.

«Цей новий підхід є двоетапним процесом, а саме об’єднанням плазми та електролізу. Ми вже зробили плазмовий компонент життєздатним з погляду енергоефективності та масштабованості. Щоб створити комплексніше рішення для сталого виробництва аміаку, нам необхідно підвищити енергоефективність електролізера», — додає професор Каллен.

Результати дослідження опубліковані у журналі Angewandte Chemie International Edition

Creators - Агенція з міжнародного PR для технологічних та B2B компаній PR для компаній та їх лідерів Організація інтерв’ю в медіа, подкастах, виступи на конференціях Європа, Азія, Америка Дізнатись деталі

Джерело: Interesting Engineering

Розділ Технології виходить за підтримки

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% украі‌нською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологіи‌ та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.