Аналіз крові, що може ефективно діагностувати хворобу Альцгеймера — без болючих пункцій та МРТ — нова розробка дослідників США та Європи

Коли медикам необхідно підтвердити діагноз хвороби Альцгеймера, вони часто вдаються до комбінації МРТ та аналізу клітин, однак обидва методи мають мінуси. Останній до прикладу передбачає проведення люмбальної пункції — болючої інвазивної процедури для взяття зразка спинномозкової рідини пацієнта. Далі його перевіряють на наявність ознак втрати нервових клітин, що прогресує, та надмірного накопичення білка бета-амілоїду й тау-білка. Магнітно-резонансна томографія своєю чергою менш інвазивна, але доволі вартісна процедура, до того ж не кожна спільнота має доступ до цієї технології.

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Ще один інструмент для діагностики хвороби Альцгеймера — аналіз крові. Він може виявити аномальний рівень тау-білка, але менш ефективний для пошуку ознак нейродегенерації. Однак незабаром це може змінитися.

Цього тижня в журналі Brain багатонаціональна команда, що складається з дослідників зі Швеції, Італії, Великобританії та США, детально описала вид аналізу крові на основі антитіл, який нещодавно розробила. Новий тест виявляє тау-білки мозку, які є специфічними для хвороби Альцгеймера. Дослідження, проведені за участі 600 пацієнтів, показали що цей вид аналізу може також ефективно відрізняти хворобу від інших нейродегенеративних захворювань.

Доктор Томас Карікарі, професор психіатрії Піттсбурзького університету та один зі співавторів дослідження, сподівається, що цей прорив допоможе іншим дослідникам проводити більш ефективні клінічні випробування ліків проти хвороби Альцгеймера.

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“Аналіз крові дешевший, безпечніший і легший у застосуванні, він може підвищити клінічну впевненість у діагностиці хвороби Альцгеймера та відборі учасників для клінічних випробувань і моніторингу захворювання. Попереду ще багато роботи, перш ніж тест потрапить у лікарні. Для початку команда повинна підтвердити, що він працює для широкого кола пацієнтів, включаючи тих, хто походить з різних етнічних груп”, — сказав він.

Раніше дослідники компаній Eisai з Токіо та Biogen з Кембриджу розробили ліки Lecanemab, які уповільнюють прогресування хвороби Альцгеймера – найбільш поширеної форми деменції. Йдеться саме про уповільнення прогресу розвитку хвороби, а не повне лікування.

Джерело: Engadget