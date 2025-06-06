Вегетаріанці більш бунтівні та властолюбні, ніж м’ясоїди, — дослідження

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За результатами дослідження науковці з’ясували, що вегетаріанці більші схильні до бунтівної поведінки, ніж всеїдні люди.

Зазначається, що дослідження, проведене психологом Джоном Незлеком, охопило понад 3 тис. 800 людей зі США та Польщі. Дослідник встановив, що вегетаріанців менше непокоять традиції, конформізм та доброзичливість, ніж людей, які вживають м’ясо. Вегетаріанців при цьому більше хвилюють досягнення, стимулювання та влада.

Наразі у світі нароховується понад 1,5 млрд веганів, що складає близько 22% населення планети. У деяких країнах відмова від вживання м’яса пов’язана з релігійними переконаннями, як от в Індії. Інші стають веганами з міркувань здоров’я.

Джон Незлек провів три масштабні опитування — одне у США і два — у Польщі. У кожному опитанні використовувався такий інструмент як «Опитувальник цінностей портрета Шварца», який допомагає визначати основні цінності індивида.

Теорія цінностей Шварца включає в себе 10 універсальних людських цінностей, прив’язаних до мотиваційних цілей. Модель сортує людські цінності за десятьма категоріями — наприклад, універсалізм (турбота про природу та людство), самоспрямованість (незалежність) та влада (вплив та контроль).

Учасники дослідження отримали змогу самостійно визначати власну дієту, а після оцінити, наскільки вона відповідає твердженням на кшталт «Йому подобається робити все по-своєму», «Їй важливо бути багатою. Вона хоче мати багато грошей». У деяких випадках результати виявились доволі дивними і протиречили здоровому глузду.

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Загалом вегани набрали менше балів за такими цінностями як безпека, традиції, конформізм. Однак, що було ще дивніше, так це те, що вегетаріанці з більшою ймовірністю підтримували цінності, пов’язані зі стимулюванням, досягненням і владою. Це означає, що вони із більшою ймовірністю прагнутимуть труднощів, досягнення успіху та навіть контролю і влади.

Оскільки у західній культурі вживання м’ясних продуктів вважається загальною нормою, відмова від цього з боку веганів у якомусь сенсі кидає виклик традиційним західним цінностям. Попередні дослідження визначали веганів, як більш доброзичливих і більше орієнтованих на суспільство. Однак дослідження Незлека виявило зворотнє. Їхня мотивація, схоже, більше зосереджена на успіху, тому вони можуть більше за інших підкреслювати особисте зростання. Зокрема, опитані вегетаріанці з Польщі висловлювали меншу занепокоєність стосовно навколишнього середовища серед причин власної відмови від вживання м’яса. Вегани зі США більше були занепокоєні шкодою навколишньому середовищу, що частіше слугувало причиною відмови від вживання м’яса.

Дослідження також продемонструвало, що жінки частіше за чоловіків стають вегетаріанцями. І жінки, згідно з багатьма психологічними дослідженнями, також схильні набирати більше балів за такими рисами, як доброзичливість та конформізм. Однак жінки вегетаріанки не відповідають цій картині.

У США вегетаріанці з більшою ймовірністю набирали високі бали з універсалізму (турботи про інших та навколишнє середовище). У Польщі — ці показники були меншими. Це можна пояснити культурними відмінностями вегетаріанців у різних країнах. У Польщі, де вегетаріанство може бути ще більш екзотичним, відмова від м’яса може вимагати особливо незалежного мислення. У США такого розриву не має.

Результати дослідження були опубліковані у журналі PLOS One

Джерело: ZMEScience