Великий брат слідкує за тобою: нардепи хочуть запустити відеонагляд за українцями та автотранспортом

Схоже, українські народні обранці вирішили встановити тотальний контроль над українцями. Відповідні нововведення містить законопроєкт №11031. У лютому цього року його зареєстрували нардепи від фракції «Слуга народу» В’ячеслав Медяник, Максим Павлюк, Сергій Кузьміних, Олександр Бакумов та інші. А тепер ВРУ планує повернутися до його розгляду.

Законопроєкт №11031 має назву «Про єдину систему відеомоніторингу стану публічної безпеки». Він передбачає ідентифікацію громадян системою відеонагляду на підставі певного набору біометричних даних та такої інформації про особу, як ім’я, дата народження, відомості про зареєстроване або задеклароване місце проживання (перебування), відцифрований образ обличчя особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Зокрема, за допомогою цієї системи можна буде відслідкувати дані про автомобіль. Це може мати суттєві наслідки для осіб, які ухиляються від мобілізації та оновлення даних в ТЦК. Отже, система спростить пошук транспортних засобів ухилянтів.

Як очікується, об’єктами відеомоніторингу будуть:

інформаційні об’єкти, до яких належать фізичні особи, а також транспортні засоби;

публічні місця;

інші території загального користування;

території, будівлі, споруди закладів освіти, охорони здоров’я та приміщення в них;

речі й предмети тощо.

Ідентифікація інформаційного об’єкта «фізична особа» здійснюватиметься на підставі певного набору біометричних даних та такої інформації про особу:

власне ім’я,

дата народження/смерті,

місце народження,

стать,

відомості про зареєстроване або задеклароване місце проживання (перебування) особи, зняття особи з реєстрації місця проживання або про зміну місця проживання (перебування) особи,

відомості про громадянство або його відсутність,

відцифрований образ обличчя особи,

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспортного документа особи (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідно до закону).

Ідентифікація транспортного засобу буде здійснюватися на підставі таких відомостей: марка, модель, колір, рік випуску, номерний знак, інформація про власника транспортного засобу (прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, повне найменування та ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (для юридичних осіб), адреса реєстрації місця проживання фізичної особи або адреса місцезнаходження юридичної особи.

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З метою отримання інформації для ідентифікації об’єктів, система відеомоніторингу буде взаємодіяти з різноманітними державними реєстрами. Зокрема, вказують на взаємодію з Єдиним державним демографічним реєстром, Єдиною інформаційно-аналітичною системою управління міграційними процесами, національною системою біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства, Єдиним державним реєстром транспортних засобів, Державним реєстром фізичних осіб — платників податків.

Персональні дані (інформація про фізичну особу, власника транспортного засобу тощо) зберігаються та обробляються в системах відеомоніторингу стану публічної безпеки протягом строку, необхідного для досягнення цілей обробки таких даних, визначених законодавством, але не більше 15 років.

Джерело: Судово-юридична газета

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