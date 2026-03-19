У США готують жорсткий закон про ШІ: відповідальність, авторські права і захист дітей

Нові правила для ШІ: США розробляють закон для контролю розробників та захисту людей / Depositphotos

У США зробили перший крок до запровадження повноцінного закону про штучний інтелект. Сенаторка Марша Блекберн представила початковий проєкт федерального законопроєкту, який має закріпити правила для ШІ на національному рівні. Документ заснований на указі, підписаному Дональд Трамп у грудні.


Це поки що “чернетка для обговорення”, і вона ще не раз зміниться. Але вже зараз видно напрямок: жорсткіші вимоги до безпеки, авторських прав і відповідальності компаній.

Відповідальність для розробників ШІ

Одна з ключових ідей полягає в тому, щоб покласти на розробників обов’язок захищати користувачів. У документі прямо зазначено, що він “покладає обов’язок належної обережності на розробників ШІ під час проєктування, розробки та роботи платформ, щоб запобігати передбачуваній шкоді користувачам”.

Отже, розробникам доведеться нести відповідальність за наслідки роботи ШІ, не перекладаючи її на алгоритми.


Авторські права

Проєкт закону також містить норми щодо можливості використання контенту для навчання ШІ. У ньому прямо сказано:

“Несанкціоноване відтворення, копіювання або обробка захищених авторським правом творів для навчання чи створення ШІ не вважається добросовісним використанням”.

Це прямий сигнал для компаній, які тренують моделі на чужому контенті без дозволу.

Захист дітей і цифрової ідентичності

Документ пропонує кілька конкретних вимог з метою захисту людей від дипфейків і маніпуляцій:

  • платформи, включно із соцмережами, повинні впровадити інструменти захисту користувачів до 17 років
  • заборона створення цифрових копій голосу чи зовнішності без згоди людини
  • обов’язкове маркування та перевірка контенту, створеного ШІ

Окрема ідея полягає у скасуванні Section 230. Це закон, який зараз частково захищає онлайн-платформи від відповідальності за контент користувачів. Його перегляд може серйозно змінити правила гри для ШІ-компаній.

Також у документі є пункт про боротьбу з “упередженістю ШІ” через незалежні аудити — зокрема щодо політичних поглядів.

Вплив ШІ на зайнятість

Ще один блок стосується економіки. Компанії та держоргани повинні щоквартально звітувати перед Міністерством праці США про вплив ШІ на робочі місця, включно зі звільненнями.

Це лише перша версія законопроєкту. Попереду довгі обговорення і правки. У підсумку закон може стати значно м’якшим або змінити акценти.

Джерело: engadget

