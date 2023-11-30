Відповідь Telegram Premium. Viber запустив в Україні платну підписку Viber Plus з... обмеженою рекламою

Rakuten Viber сьогодні запустив відповідь Telegram Premium — власний преміум Viber Plus. Щомісячна платна підписка Viber з додатковими преміумфункціями відсьогодні доступна в Україні та інших країнах.

Насамперед розробники наголошуються, що всі попередні наявні функції Rakuten Viber, включаючи дзвінки та повідомлення, залишаються безплатними для всіх користувачів по всьому світу.

Для користувачів підписки Premium Viber Plus пропонуються такі додаткові преміумфункції:

Розшифровка голосових повідомлень у текст. Працюватиме просто за кліком на повідомлення в чаті.

Обмежена реклама. Власники підписки не бачитимуть рекламні повідомлення в списку чатів та після дзвінків.

Режим невидимки. Дозволяє читати повідомлення та бути онлайн, не розкриваючи свій онлайн-статус іншим.

Безлімітний доступ до платних наліпок.

Чат зі службою підтримки. Менеджери відповідають англійською мовою, можна звертатися українською.

Особливі іконки застосунку. Підписники зможуть обрати стиль іконки Rakuten Viber серед кількох нових.

Значок Viber Plus на аватарі в застосунку. Цей бейдж бачитимуть інші користувачі.

Преміум Viber Plus наразі доступна у понад 40 країнах, включно з Україною, Польщею, Чехією та іншими країнами. Всі охочі користувачі Rakuten Viber на iOS та Android можуть отримати доступ до преміуму, починаючи з версії 21.2. Для підключення функції треба перейти в розділ “Додатково” -> Viber Plus. Сплатити підписку можна через внутрішні платіжні системи Google Play або App Store. Вартість в доларах — $1,99 на місяць. Активувати підписку можна в будь-який зручний час, а вона автоматично поновлюватиметься, якщо не деактивувати через налаштування.

В Україні можливість активувати підписку має з’явитися у всіх користувачів протягом наступних днів.