Компанія «Укренерго» оголосила про відновлення продажу електроенергії за кордон. Він відбуватиметься лише за умови надмірної кількості енергії у мережі.

У повідомленні «Укренерго» зазначає спад спеки в Україні та суттєве зниження енергоспоживання у п’ятницю, 23 серпня. Також із планового ремонту вийшов енергоблок однієї з АЕС. Ці обставини зумовлюють профіцит електроенергії у денний час, коли працюють сонячні електростанції.

Для нормальної роботи та уникнення аварій кількість виробленої та спожитої енергії має збігатися кожної хвилини. Цього можна досягти зменшенням виробництва або ж відновленням експорту вдень.«Укренерго» вважає економічно недоцільним обмеження виробництва, тому з 25 серпня відновлює експорт електроенергії у сусідні країни.

«Вже завтра буде проведений аукціон на доступ до міждержавних перетинів у напрямках Румунії, Угорщини та Молдови».

Компанія підкреслює, що експорт відбуватиметься виключно за наявності профіциту, коли активні сонячні електростанції. Під час дефіциту імпорт здійснюватися не буде.

Практичний інтенсивний курс з дизайну - Design Booster від Powercode academy. Навчіться дизайну з нуля за 3 місяці і заробляйте перші $1000, навіть якщо ви не маєте креативного мислення, смаку або вміння малювати. Отримайте практичні навички, необхідні для успішної кар'єри в дизайні. Зарееструватися

Джерело: «Укренерго»