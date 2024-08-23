Компанія «Укренерго» оголосила про відновлення продажу електроенергії за кордон. Він відбуватиметься лише за умови надмірної кількості енергії у мережі.
У повідомленні «Укренерго» зазначає спад спеки в Україні та суттєве зниження енергоспоживання у п’ятницю, 23 серпня. Також із планового ремонту вийшов енергоблок однієї з АЕС. Ці обставини зумовлюють профіцит електроенергії у денний час, коли працюють сонячні електростанції.
Для нормальної роботи та уникнення аварій кількість виробленої та спожитої енергії має збігатися кожної хвилини. Цього можна досягти зменшенням виробництва або ж відновленням експорту вдень.«Укренерго» вважає економічно недоцільним обмеження виробництва, тому з 25 серпня відновлює експорт електроенергії у сусідні країни.
«Вже завтра буде проведений аукціон на доступ до міждержавних перетинів у напрямках Румунії, Угорщини та Молдови».
Компанія підкреслює, що експорт відбуватиметься виключно за наявності профіциту, коли активні сонячні електростанції. Під час дефіциту імпорт здійснюватися не буде.
Україні потрібно побудувати понад 10 ГВт генеруючих потужностей, з них 8 ГВт сонячної та вітрогенерації – директор «Укренерго»
Джерело: «Укренерго»
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