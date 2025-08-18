Відділ безпеки Seagate громить виробника фальшивих HDD разом з поліцією Малайзії

Рейд на склад підроблених жорстких дисків Seagate / heise

За даними німецького видання Heise, у справі підроблених жорстких дисків Seagate було досягнуто значного прогресу. Як у бойовику, команди безпеки представництв Seagate у Сінгапурі та Малайзії разом із місцевими правоохоронцями Малайзії провели рейд на складі поза Куала-Лумпуром. Цей склад займався нелегальною підготовкою підроблених жорстких дисків Seagate.

Під час рейду правоохоронці виявили приблизно 700 підроблених HDD Seagate, у яких були скинуті SMART-значення, щоб їх можна було продати як нові. Конфіскована партія включала декілька моделей із широкого асортименту Seagate із обсягом до 18 ТБ. Однак підробки стосувалися не лише Seagate. Також були знайдені HDD Kioxia та Western Digital.

Seagate підозрює, що використані диски походять із Китаю після буму криптовалюти Chia. Після падіння курсу криптовалюти багато майнерів продали ці диски в майстерні, де їх нелегально перепакували та підготували як нові. За оцінками Heise, у обігу знаходиться щонайменше один мільйон таких дисків, хоча точна кількість відновлених HDD невідома. Зауважимо, це не вперше майнери Chia розпродують вживані накопичувачі під виглядом нових.

Нелегальна майстерня, ймовірно, була однією з багатьох подібних закладів, і в ній працювали 6 осіб. Їхні обов’язки включали скидання SMART-значень, очищення дисків, переклеювання етикеток та перепакування для подальшого продажу через локальні платформи електронної комерції. Іноді диски навіть “апгрейдили”, підвищуючи їхню ринкову цінність, наприклад, перетворюючи Barracuda на дорожчі IronWolf або SkyHawk.

Механізм шахрайства охоплював весь ланцюжок від підготовки підроблених дисків до їх продажу. Саме цей процес призвів до викриття підозрюваних. Злочинці продавали підробки на популярних платформах, таких як Shopee та Lazada, за надзвичайно низькими цінами. Один із неназваних малайзійських менеджерів із продажу помітив підозрілі диски і повідомив службу безпеки Seagate. Компанія придбала один із дисків і підтвердила його підробку. Після цього Seagate спільно з місцевими правоохоронцями відстежила шлях дисків до складу та провела рейд.

Внаслідок цього інциденту Seagate посилила партнерську програму. Тепер партнери зобов’язані контрактно купувати та перепродувати диски лише через авторизованих дистриб’юторів Seagate. Крім того, компанія впровадила програму Global Trade Screening для виявлення та виключення потенційно підозрілих постачальників, що потрапляють до списку санкцій.

Хоча підроблені диски були обмежені німецькомовними країнами, деякі користувачі повідомляли про них з Австралії та США. У глобально пов’язаному світі було б наївно думати, що жоден підроблений диск не потрапив на міжнародний ринок.

Водночас нова знахідка підроблений дисків Kioxia та Western Digital означає, що споживачам слід бути надзвичайно обережними, купуючи HDD не у великих рітейлерів або третіх осіб.

Джерело: tomshardware