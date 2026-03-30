256 ТБ в одному SSD: Samsung готує нову пам'ять QLC NAND

Samsung підтвердила плани випустити SSD місткістю 256 ТБ. Мова йде про корпоративні накопичувачі у формфакторі E3.S. Але згодом ці технологічні рішення мають шанс перейти і в SSD споживчого сегменту.


Основою для такого стрибка місткості стала нова технологія пакування NAND. Samsung переходить від 16-шарових стеків до 32-шарових. Це дозволяє збільшити місткість одного чипа до 4 ТБ — фактично вдвічі більше, ніж у нинішніх рішеннях.

Сьогоднішні корпоративні SSD компанії базуються на перевіреній 16-шаровій архітектурі. Вона вже забезпечує можливість створення накопичувачів місткістю до 128 ТБ у п’ятому поколінні E3.S, побудованому на конфігурації 2Tb 32DP 16. Наступне, шосте покоління отримає конфігурацію 2Tb 32DP 32 — із 32 шарами QLC NAND у кожному пакеті. Саме це і дозволить масштабувати місткість накопичувачів до 256 ТБ.

Такий підхід відображає новий тренд у галузі. Виробники все менше покладаються лише на зменшення техпроцесу і все більше — на вертикальне масштабування через стекування пам’яті. Це дозволяє збільшувати місткість без зміни фізичних розмірів накопичувача, що критично важливо для сучасних дата-центрів.


Samsung також робить ставку на стандарт EDSFF, зокрема формфактор E3.S. Він забезпечує кращий повітряний потік, енергоефективність і масштабованість у порівнянні з класичними SSD. Це особливо важливо для навантажень, пов’язаних зі штучним інтелектом, хмарною інфраструктурою та великими масивами даних.

Попит на зберігання даних продовжує стрімко зростати, насамперед через розвиток ШІ та хмарних сервісів. У цьому контексті Samsung робить ставку на максимальну щільність зберігання без втрати продуктивності та надійності, готуючи рішення для дата-центрів нового покоління. Згідно з оновленим графіком компанії, SSD на 256 ТБ почнуть з’являтися в корпоративному сегменті вже у 2027 році.

