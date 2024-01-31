Відео: Doom запустили за допомогою кишкових бактерій, підтвердивши, що шедевр id Software можна грати на чому завгодно

Дослідниця біотехнологій з Массачусетського технологічного інституту (MIT) змогла запустити культову комп’ютерну гру Doom за допомогою кишкових бактерій. Лорен Рамлан зробила це не на цифровій симуляції, а перетворила справжні бактерії на пікселі для відображення легендарного шутера id Software.

Рамлан створила монохромний дисплей з роздільною здатністю 32х48 точок. Дослідниця дозувала бактерії флуоресцентними білками, щоб змусити їх світитися як цифрові пікселі.

Тут є кілька застережень. По-перше, бактерії насправді не керують грою. Замість цього, вони працюють як крихітний монітор, який відображає ігровий процес шутера, передає Engadget.

Крім того, є питання частоти кадрів, яка завжди є важливою метрикою при розгляді FPS-ігор. Якщо бути відвертим, то частота кадрів жахлива, ймовірно, через те, що бактерії ніколи не призначалися для відображення 3D-відеоігор. Бактеріям потрібно 70 хвилин, щоб висвітлити один кадр гри, і ще вісім годин, щоб повернутися до початкового стану. Це майже дев’ять годин на кадр, а це означає, що для відтворення гри від початку до кінця знадобиться близько 600 років.

Тож, хоча це не забезпечить найкращий ігровий досвід, це все одно шикарний досвід. Крім того, це ще раз доводить теорію про те, що Doom може працювати практично на будь-чому. Гра працювала на банкоматах, тестах на вагітність, калькуляторах. І це далеко не вичерпний перелік.