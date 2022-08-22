Відеоблогерка відшукала пілотний епізод скасованої американської адаптації «Сейлор Мун» через 20+ років потому

Десятирічні пошуки американської версії «Сейлор Мун» нарешті добігли кінця. Рей Мона, ютуберка, що документує свої зусилля з пошуку загублених медіа, зуміла знайти пілотний епізод серіалу, що не вийшов в ефір та відомий фанатській спільноті Сейлор Мун як Сабан Мун.

Історія американського персонажа починається в 1993 році, приблизно за два роки до дебюту відомої нам сьогодні Сейлор Мун. На той час анімаційна студія Toon Makers об’єдналася з Renaissance Atlantic Entertainment, продюсерами оригінальних «Могутніх рейнджерів», у спробі зробити англійську версію серіалу.

Компанії представили проєкт, що поєднує у собі живі зйомки та анімацію, що зрештою так і не став популярним. Уявлення про проєкт можна отримати з короткого музичного відео, що демонструвалося на фестивалі аніме у 90-х.

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Наразі ж був знайдений повний перший епізод. У відео, що складається з двох частин, Рей Мона докладно описує свій шлях у пошуках Сабан Мун. За допомогою репортера Kotaku Сесилії Д’Анастасіо, котра намагалася знайти давно втрачений епізод у 2018 році, та зі схвалення колишнього президента Bandai America Френка Уорда вона отримала копію відеозапису з Бібліотеки Конгресу, яку включила до свого відео.

Пілот розпочинається з позначки 1 год 43 хв 48 с у другій частині відео Рей Мони. Час епізоду розділений між анімаційним та живим форматом, де кожного Сейлор Скаута (і навіть Луну) під час їхнього перебування на Землі грає реальна акторка. Під час епізодів, що відбуваються в космосі, шоу переходить до анімації, у якій вигляд персонажів Сейлор Мун наближений до диснеївського стилю.

Джерело: The Verge