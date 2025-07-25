Відомий художник Такасі Муракамі випустить колекцію NFT Flowers Revised

На NFT ринку стає все жвавіше. Японська попарт ікона Такасі Муракамі оголосив про випуск NFT колекції під назвою 108 Flowers Revised. Серія флористичних цифрових зображень базується на його фірмовій естетиці Superflat з яскравим квітковим дизайном, які були натхненні впливом аніме та попкультури.

Колекція стане доступною для мінтингу 31 липня на платформі Base, блокчейні другого рівня від Coinbase. На відміну від попередніх запусків на Ethereum, цей дроп відбудеться на швидшому та дешевшому блокчейні, що сигналізує про зміщення в бік доступності та масштабності. Це дозволить залучити ширше коло користувачів, а не лише преміумколекціонерів.

Муракамі – король кросовера. Від музейних стін до співробітництва з Supreme, а тепер і NFT. Митець побудував кар’єру, поєднуючи образотворче мистецтво, попкультуру та моду в один яскравий колекційний всесвіт.

Але якщо колись ім’я Муракамі колись гарантувало потужні вторинні продажі, то тепер колекціонери сумніваються у довгостроковій цінності NFT від знаменитостей на тлі жорсткого спаду на ринку, що триває з 2022 року.