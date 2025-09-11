Новини Авто 11.09.2025 comment views icon

Відродження легенди: Ferrari Testarossa повертається як гібрид

Вадим Карпусь

Ferrari офіційно повернула легендарне ім’я Testarossa з 80-х років минулого століття, представивши у Мілані абсолютно нову модель — Ferrari 849 Testarossa. Це не просто ностальгія за “божевільними 80-ми”, а сучасний гібридний суперкар із колосальною потужністю.

Під капотом встановлений 4-літровий V8 двигун з турбонаддувом, який самостійно видає 818 к.с. Але справжній потенціал відкривається завдяки трьом електромоторам: сумарна віддача сягає 1035 к.с. Це на 50 к.с. більше, ніж у Ferrari SF90 Stradale, яку Testarossa замінює у модельній лінійці. Як і Stradale, новинка може рухатися виключно на електротязі. Щоправда, “завдяки” батареї місткістю всього 7,45 кВт·год, запас ходу в такому режимі становить лише близько 24 км.

Ferrari 849 Testarossa вражає своєю динамікою. Розгін від 0 до 100 км/год займає менше ніж 2,3 секунди, а до 200 км/год — всього 6,35 секунди. Максимальна швидкість складає 330 км/год.

Ціна відповідає статусу суперкара. Купе оцінили від €460 тис., а версія Spider коштує від €500 тис. Перші поставки для Європи стартують у другому та третьому кварталах наступного року. Американські клієнти отримають авто лише в четвертому кварталі 2026 року, причому за вищою ціною через тарифи адміністрації Дональда Трампа.

Цей гібридний суперкар також має стати своєрідним містком перед дебютом першого повністю електричного спорткара Ferrari, запланованого на весну 2026 року. У компанії пояснили, що відклали старт електромобільних програм через відсутність попиту на високопродуктивні електромобілі зараз.

Джерело: The Verge

