Майже ракета: китайська Dreame створює електросуперкар з розгоном до "сотні" менш як за секунду

Dreame Nebula NEXT 01 Jet Edition

Китайська компанія Dreame, відома пилососами та побутовою технікою, представила новий концепт електромобіля з гучною заявкою на рекорд. Йдеться про Dreame Nebula NEXT 01 Jet Edition, який, за словами виробника, розганяється до 100 км/год за 0,9 секунди.





Цифра виглядає майже нереальною. Причина скепсису полягає в тому, що сучасні шини фізично не забезпечують потрібне зчеплення для такого прискорення. Більшість швидких електросуперкарів уже впираються саме в обмеження зчеплення — додаткова потужність тут не допомагає.

Щоб обійти це обмеження, інженери зазвичай або збільшують притискну силу (наприклад, через вентиляторні системи), або додають тягу іншим способом. Dreame обрала другий варіант. У версії Jet Edition встановили два твердопаливні ракетні прискорювачі, які створюють тягу 100 кН і активуються за 150 мс.

Саме ці прискорювачі, за задумом, і дозволяють досягти розгону менш ніж за секунду. Для порівняння, поточний рекорд серед електрокарів належить ультралегкому студентському болиду з результатом 0,956 секунди, але він важить близько 136 кг і не має даху.





Ракетна система стала доповненням до базового концепту Dreame Nebula 1, який раніше показали на CES 2026. Цей електросуперкар має заявлену потужність 1876 к.с. і націлений на титул “найшвидшого авто у світі”. Компанія також згадує про LiDAR високої роздільності для функцій автономного водіння.

Виробництво планують запустити у 2027 році. Для цього Dreame співпрацює з BNP Paribas і будує завод поблизу Берліна. Там випускатимуть не лише цей суперкар, а й інші моделі, включно з кросовером у стилі Rolls-Royce Cullinan.

Поки що деталей про електромобіль небагато, і компанія не розкриває ключових технічних нюансів. Це викликає скепсис, але приклади на кшталт Xiaomi показують, що нові гравці з Китаю можуть швидко виходити на ринок і навіть встановлювати рекорди.

Цікаво, що концепція перегукується з Tesla Roadster, який ще у 2017 році отримав обіцянку пакета від SpaceX з “реактивними мікродвигунами” і розгоном до 100 км/год за 1,1 секунди. Різниця полягає в підході: Tesla планує використовувати стиснене повітря, тоді як Dreame — твердопаливні ракетні прискорювачі. Це автоматично викликає складнішу “заправку” і втрату нульових викидів під час використання прискорювачів. Отже, виникає питання, чи справді таке авто можна назвати електромобілем?

Наразі Dreame Nebula NEXT 01 Jet Edition виглядає як сміливий експеримент. Ідея обійти обмеження шин за допомогою ракетної тяги звучить ефектно, але поки що більше схожа на концепт, ніж на готовий продукт.

Джерело: electrek