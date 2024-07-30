Військово-обліковий документ з QR-кодом можна оформити через «Дію». Як це зробити?

Військово-обліковий документ з Реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів тепер можна отримати на порталі «Дія». Це усуває необхідність їхати до відповідної установи та втрачати час у чергах.

Електронний документ, отриманий через портал «Дія», має таку саму юридичну силу, як паперовий документ. Його можна використовувати у всіх випадках, передбачених вимогами сьогодення – від працевлаштування до проходження перевірки на блокпостах.

Електронний військово-обліковий документ має QR-код. Це дозволяє перевірити дійсність документа та інформацію з реєстру «Оберіг», наприклад, щодо бронювання. Водночас зазначається, що документ сформується лише у тому випадку, якщо в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів є вся необхідна інформація про людину. Якщо інформація в реєстрі відсутня, що є не такою вже й великою рідкістю, сформувати військово-обліковий документ через портал «Дія» не вийде.

Як отримати військово-обліковий документ через портал «Дія»:

Авторизуватись на порталі «Дія» за допомогою КЕП Обрати сервіс «Військово-обліковий документ» Натиснути «Подати заяву» та підписати її електронним підписом.

Як заявляють у Мінцифри, електронний військово-обліковий документ сформується та з’явиться в кабінет громадянина на порталі «Дія» протягом 10 хвилин.