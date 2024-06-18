Віконце в черепі: вчені дослідили мозок людини ультразвуком під час відеогри

Вперше вчені використали ультразвукові хвилі, щоб зазирнути у мозок живої людини. Активність мозку чоловіка була записана, коли він виконував завдання за межами медичного закладу, зокрема грав у відеогру.

Щоб досягти цього, дослідники імплантували в череп чоловіка матеріал, який дозволяє ультразвуковим хвилям проходити у мозок. Після проходу через це «акустично прозоре» вікно хвилі відбивалися від кордонів між тканинами та повертаються до ультразвукового датчика, під’єднаного до сканера. Отримані дані дозволили вченим створити картину того, що відбувається в мозку — подібно до того, як ультразвукове сканування візуалізує плід в утробі матері.

Команда з Каліфорнійського технічного університету та Університет Південної Каліфорнії спостерігала за змінами об’єму крові в мозку з часом, збільшуючи масштаб в області задньої тім’яної кори та моторної кори, які мають відношення до координації рухів. Оцінка змін об’єму крові є одним зі способів непрямого відстеження активності клітин мозку. Коли нейрони активні, їм потрібно більше кисню та поживних речовин, які доставляються кровоносними судинами.

Нове дослідження базується на попередньому вивченні приматів. Працюючи з людиною, вчені змогли використовувати ультразвукове зображення, щоб точно фіксувати нейронну активність під час відеогри та гри на гітарі. Команда опублікувала дослідження у журналі Science Translational Medicine.

Функціональна ультразвукова візуалізація (ультразвук, який відстежує зміни об’єму крові в мозку) вважається перспективною альтернативою звичайним методам візуалізації мозку, таким як МРТ. Цей метод більш чутливий до змін діяльності мозку, а отримані зображення мають вищу роздільну здатність. Також метод не вимагає від пацієнтів лежати нерухомо протягом тривалого часу.

Таким чином, можливо відстежувати активність мозку пацієнтів у реальних умовах. Наразі це також можливо за допомогою електроенцефалографії, але ЕЕГ відстежує електричну активність через шкіру голови та череп, тому вона не надто точна.

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Людський череп також завжди був бар’єром для ультразвукових хвиль. У дослідженні вчені подолали цю перешкоду видаленням частини черепа. Це було зроблено з лікувальною метою, щоб зменшити тиск у мозку пацієнта після важкої черепно-мозкової травми. Зазвичай пацієнтам у подібних випадках встановлюють титанову сітку або виготовлений на замовлення імплант. У цьому випадку команда створила акустично прозорий імплант. У майбутньому нова методика може не обмежуватися пацієнтами з ЧМТ, кажуть автори дослідження.

Джерело: LiveScience

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