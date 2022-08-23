«Вільні. Незламні. Непереможні» — новий поштовий блок від «Укрпошти» до Дня Незалежності [Що всередині та як купити]

До 31 Дня Незалежності України компанія «Укрпошта» випустила поштовий блок «Вільні. Незламні. Непереможні». Цей блок виконано у графічному стилі. Він включає марку з образом українського воїна та 6 ілюстрацій, які показують останні 6 місяців великої 8-річної війни українського народу з окупантами. Автор поштового блоку – дизайнер з Краматорська Антон Хрупін.

Образ захисника уособлює мужність і незламність українського воїнства в боротьбі за незалежність України. Марка оформлена в кольорах національного прапора України. Ілюстрації блоку виконані у вигляді чорно-білої хроніки з окремими кольоровими акцентами. Кожна з ілюстрацій – це окремі трагічні історії українців, які відбулися в різний період воєнного часу в різних регіонах України. Вони об’єднані між собою одним словом – «ВІЙНА»:

Жінка, що стоїть у багатоповерхівці на уламках зруйнованої квартири. Мама з дитям, що переховується від ракетних ударів у метро. Дівчинка перед грудою згорілих цивільних авто. Драматичний театр в Маріуполі з сигнальним написом «ДЕТИ», який став останнім прихистком для багатьох українців. Святогірська лавра, яка неодноразово піддавалася атаці окупантів. Дитячий возик, кинуті валізи та іграшки – картина, яку можна було зустріти на вокзалі кожного українського міста.

Тираж поштового блоку «Вільні. Незламні. Непереможні» складає 1 млн примірників. Його номінальна вартість – 60 грн. До блоку також випущено конверти «Перший день» і немарковані художні конверти.

Придбати поштовий блок та конверти можна, починаючи з 24 серпня у міських відділеннях «Укрпошти» по всій країні, а також на офіційному онлайн-магазині компанії. Крім того, новий поштовий випуск продаватиметься на офіційних онлайн-магазинах «Укрпошти» на торговельних майданчиках. Також онлайн можна замовити набори з погашенням штемпелем «Перший день».

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Погашення штемпелем «Перший день» проходитиме в Києві 26 серпня. Спецпогашення у регіонах – 26-27 серпня. Штемпелі АР Крим, Севастополя та Херсона працюватимуть на київському головпоштамті, Луганської області – в м. Покровськ Донецької області.