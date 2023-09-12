Власник Nokia запускає власний бренд смартфонів HMD

Компанія HMD Global, найбільше відома, як власник бренду Nokia з 2016 року, планує випускати смартфони під своїм іменем.

Про це повідомив голова компанії з головним офісом у Фінляндії Жан-Франсуа Баріл, на своїй сторінці в Linkedin, передає The Verge. Там говориться, що компанія розширить своє портфоліо за допомогою нового бренду HMD, який буде співіснувати разом із Nokia. Також будуть несподівані й захопливі колаборації, але конкретних планів щодо майбутніх продуктів Баріл не повідомив.

Компанія HMD Global була спеціально створена після того, як Microsoft відмовилася від прав на бренд Nokia у 2016 році. Смартфонний бізнес Microsoft придбала Foxconn, а її засновник Террі Гоу створив HMD Global, власне до якої й перейшли інтелектуальні права на легендарного виробника телефонів.