Новини Пристрої 12.09.2023 о 13:59

Власник Nokia запускає власний бренд смартфонів HMD

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Юрій Орос

Автор новин

Компанія HMD Global, найбільше відома, як власник бренду Nokia з 2016 року, планує випускати смартфони під своїм іменем.

Власник Nokia запускає власний бренд смартфонів HMD

Про це повідомив голова компанії з головним офісом у Фінляндії Жан-Франсуа Баріл, на своїй сторінці в Linkedin, передає The Verge. Там говориться, що компанія розширить своє портфоліо за допомогою нового бренду HMD, який буде співіснувати разом із Nokia. Також будуть несподівані й захопливі колаборації, але конкретних планів щодо майбутніх продуктів Баріл не повідомив.

Компанія HMD Global була спеціально створена після того, як Microsoft відмовилася від прав на бренд Nokia у 2016 році. Смартфонний бізнес Microsoft придбала Foxconn, а її засновник Террі Гоу створив HMD Global, власне до якої й перейшли інтелектуальні права на легендарного виробника телефонів.

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