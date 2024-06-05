Старша командирка ВМС США незаконно встановила Wi-Fi на кораблі — її звільнено та понижено

Військово-морські сили США припинили роботу незаконної мережі Wi-Fi на бойовому кораблі. Була понижена у посаді й старша командирка, яка наказала її встановити. Тепер уже колишню старшу командирку Грізель Марреро засудили в березні, повідомляє видання Navy Times, котре отримало документи щодо судового процесу.

Марреро служила на USS Manchester, прибережному бойовому кораблі, приписаному до Тихоокеанського надводного флоту ВМС США. Речники ВМС підтвердили повідомлення для The Register та додали:

«Старша командирка USS Manchester (LCS 14) Gold Crew, старша начальниця Гризель Марреро, була звільнена від своїх обов’язків через втрату довіри до здатності Марреро виконувати обов’язки старшого командира. Старший склад ВМС дотримується високих стандартів особистої та професійної поведінки. Від них очікується дотримання найвищих стандартів відповідальності, надійності та лідерства, і Військово-морський флот притягує їх до відповідальності, якщо вони не відповідають цим стандартам».

У період з березня по серпень минулого року, під час перебування на посаді на «Манчестері», Марреро «навмисно координувала закупівлю, встановлення та використання неавторизованої та несанкціонованої системи Wi-Fi», — йдеться у звинуваченні.

Формулювання звинувачення передбачає, що Марреро діяла не сама, інші моряки теж були покарані у зв’язку з інцидентом. Wi-Fi не найкращі мережі з погляду безпеки, використання цієї технології бездротової мережі взагалі заборонено на кораблях ВМС США.

Встановлення залишалася поза увагою приблизно до червня минулого року, коли член екіпажу спробував передати інформацію про незаконну мережу командиру корабля. Однак ця підказка була перехоплена Марреро, яка нічого не розповіла командиру про розгортання Wi-Fi, щоб уникнути наслідків.

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Схему розкрили у серпні, коли член екіпажу «Манчестера» отримав дисциплінарне стягнення. Щоб «вплинути або перешкодити» покаранню члена екіпажу, Марреро відредагувала зображення використання даних Starlink на кораблі, щоб приховати дані та мережу Wi-Fi.

Не вказано, чи був тоді член екіпажу притягнутий до дисциплінарної відповідальності щодо мережі Wi-Fi та до чого використання даних Starlink, але в будь-якому випадку старша командирка збрехала своєму начальству.

Спочатку Марреро звільнили з посади з посади у вересні, потім справа надійшла до військового суду. Її звинуватили в умисному невиконанні службових обов’язків, наданні неправдивих свідчень та перешкоджанні правосуддю. Вона визнала себе винною за всіма пунктами звинувачення, крім останнього, за яким її все одно визнали винною. Покаранням стало пониження в ранзі з рівня Е-8 до рівня Е-7. Поки не відомо, як були покарані інші учасники справи.