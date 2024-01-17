ВМС США провели багатомісячні морські випробування безпілотних надводних кораблів

У ВМС США заявили про багатомісячні навчання, що недавно завершилися, за участю чотирьох безпілотних надводних кораблів (БПНК, USV ─ Unmanned Surface Vessel). Ці навчання надали морякам та інженерам можливість перевірити на тактичному рівні, як такі дрони можуть бути «безшовно» інтегровані у майбутній флот. ВМС опрацьовували процес тривалих переходів, і навіть «тактичне» використання цих судів.

Навчання розпочалися у серпні минулого року, а завершилися вже на початку січня 2024 року. У них брали участь чотири провідні БПНК ВМС США: Mariner, Ranger, Seahawk та Sea Hunter. Безпілотні кораблі виготовила компанія Leidos. Також до навчань залучалися японські та австралійські військові. Безпілотні кораблі входять до оперативного підрозділу USDIV-1, створеного у 2022 році з конкретним завданням із тестування та оцінки майбутніх безпілотних надводних кораблів та їхньої потенційної інтеграції у ширший флот.

Під час навчань чотири БПНК спільно автономно пройшли понад 46 000 морських миль (85,2 тис. км). Судна безперервно перебували у морі протягом «звичайних періодів часу», які зазвичай проводять традиційні військові кораблі, — від 25 до 50 днів за раз — і контролювалися або береговими об’єктами, або інженерами на прилеглих есмінцях.

Ці чотири БПНК по суті є експериментальними засобами. Вони призначені для збору інформації для майбутніх програм ВМФ з середніх і великих безпілотних надводних кораблів. Хоча майбутні середні та великі БПНК ймовірно матимуть інший формфактор, переходи в західній частині Тихого океану дали військовим інформацію про «деякі речі, які нам знадобляться в експедиційному середовищі для обслуговування цих судів».

Джерело: breakingdefense

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