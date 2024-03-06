Vodafone отримав код мережі 075 місткістю 10 млн номерів

Як і очікувалося, НКЕК своїм рішенням дозволила оператору Vodafone користування додатковим ресурсом нумерації коду мережі мобільного зв’язку на території України. Завдяки цьому оператор зможе використовувати ще один код з «п’ятіркою» ─ 075.

«Комісія прийняла рішення видати оператору дозвіл на користування кодом мережі призначення 75 для мережі мобільного зв’язку з абонентською ємністю 10 000 000 негеографічних номерів для надання електронних комунікаційних послуг на території України строком на 5 років», ─ йдеться в рішенні НКЕК.

Компанія повідомила, що вона розпочинає впровадження нового номерного ресурсу в усі внутрішні системи та послуги. До кінця року в абонентів з’явиться можливість обирати номер, який починається на +380 75.

Vodafone вже має в розпорядженні чотири номерні коди: 050, 066, 095, 099. Додатковий ресурс нумерації значно збільшує вибір бажаної комбінації цифр для нових та діючих абонентів компанії. Місткість мережі для нового коду 075 становить 10 млн номерів.

Слід зазначити, що у своїй заяві Vodafone вказав, що наразі він використав близько 80% номерного ресурсу у вже наявних кодах мережі 50, 66, 95 та 99, кожний з яких має місткість 10 млн номерів.

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