Vodafone тепер надає можливість віддаленого переходу на eSIM за кордоном

Відтепер клієнти Vodafone мають змогу віддалено перенести свій номер з SIM на eSIM, навіть знаходячись за кордоном. Нова функція допоможе, якщо картка втрачена або необхідно змінити її формат.

Перш ніж скористатись послугою, варто перевірити, чи підтримує пристрій технологію eSIM (актуальний список пристроїв, що підтримують eSIM, за посиланням). Для заміни формату картки на eSIM необхідно придбати спеціальний ваучер на сайті Vodafone. Заявку на заміну можна подати у застосунку My Vodafone: розділ Послуги // Доступні послуги // Операції з SIM-карткою // Заміна SIM-картки або за телефоном +380500400222. Співробітник Vodafone невдовзі зателефонує, щоб завершити процес заміни.

Процедура заміни втраченої картки на eSIM дещо відрізняється. Після перевірки сумісності потрібно придбати спеціальний ваучер на сайті Vodafone і зателефонувати на номер +380500400222. Дзвінки приймаються як з номерів українських, так і з номерів іноземних операторів, дзвінок на цей номер у роумінгу з номера Vodafone не тарифікується. Клієнти мають пройти ідентифікацію, надати інформацію з придбаного ваучера та надати персональні дані: ПІБ та номер документа, що посвідчує особу.

Номер переноситься нову eSIM-картку у період до 4 робочих годин після подачі заявки. Абоненту залишається активувати профіль eSIM у пристрої згідно інструкції на ваучері. Стан поточного рахунку, тарифний план і всі підключені послуги на момент заміни SIM-картки будуть автоматично перенесені на нову eSIM.

З детальним описом процедури заміни SIM-картки на eSIM можна ознайомитися на сайті Vodafone.