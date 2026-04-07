07.04.2026

Чому італійський суд визнав здорожчання Netflix незаконним та зобов’язав виплатити компенсації

Задорожчення тарифів Netflix / Джерело: Netflix
Стрімінговий гігант Netflix зіткнувся з безпрецедентним юридичним викликом у Європі, який може змінити принципи тарифікації цифрових послуг у всьому світі. Суд Риму виніс сенсаційне рішення, визнавши підвищення вартості підписки в період з 2017 по 2024 рік незаконним. Тепер компанія не лише зобов’язана повернути кошти мільйонам користувачів, а й відкотити ціни до рівня 2015 року, що ставить під загрозу звичну модель “регулярних коригувань” вартості контенту.


​Згідно з постановою суду, Netflix порушив італійський Кодекс споживачів про несправедливі умови в контрактах. Проблема полягала в тому, що пункти про зміну ціни були сформульовані розпливчасто та не містили чітко обґрунтованих причин для зростання тарифів. Це рішення стало результатом тривалого позову асоціації Movimento Consumatori. Враховуючи, як Netflix підвищувала вартість підписки в інших регіонах, італійський кейс створює небезпечний для корпорації прецедент.

  1. Компенсації: Користувачі плану Premium можуть отримати до €500 повернення, а підписники Standard — до €250.
  2. Відкат тарифів: Вартість Premium-плану має бути знижена до €11,99, а Standard — до €9.99 на місяць.
  3. Терміни: Netflix має 90 днів на сповіщення всіх клієнтів (через пошту та ЗМІ), інакше на компанію чекає щоденний штраф у розмірі €700.

​Ця ситуація розгортається на фоні посилення регуляції цифрових ринків у Європі. Раніше ЄС уже кидав виклик техгігантам через антимонопольні порушення, але кейс із Netflix стосується саме договірних відносин із кінцевим споживачем. Для глядачів, які використовують найкращі ТВ-приставки 2026 року для споживання 4K-контенту, це може означати тимчасове здешевлення сервісу, хоча Netflix уже заявила про намір оскаржити вирок.


​Експерти зазначають, що подібні позови можуть поширитися і на інші стрімінги. Оскільки YouTube Premium та інші сервіси також регулярно оновлюють цінову політику, регулятори можуть почати вимагати більш прозорих обґрунтувань для кожного підвищення — від витрат на серверну інфраструктуру до інвестицій у виробництво оригінальних шоу. Наразі Netflix займає лідируючі позиції за часом перегляду, що підтверджує навіть тріумф окремих релізів на платформі, проте юридичні ризики можуть змусити компанію переглянути глобальну стратегію монетизації.

​Джерело: Variety

