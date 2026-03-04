Водна кремація: У Шотландії легалізували новий вид похорону

Euronews

Шотландія офіційно легалізувала новий вид похорону — лужний гідроліз, відомий як “водна кремація”.





Процедура надає альтернативу традиційному похованню та кремації. Загорнуте у біорозкладний саван з шовку або шерсті, тіло розміщують у камері під тиском, де суміш гарячої води та хімічних речовин прискорює природне розкладання. З рештою залишаються лише фрагменти кісток, які переробляються у порошок та повертаються родичам в урні. Стверджується, що цей метод не шкодить довкіллю.

“Гідроліз пропонує нову, екологічно чисту альтернативу похованню або кремації, відповідаючи на значну суспільну підтримку ідеї розширення вибору, і це буде перша нова можливість, доступна за більш ніж 120 років”, — зазначає міністерка з охорони здоров’я Шотландії Дженні Мінто.

Ця процедура вже є звичною практикою у 28 американських штатах та в Канаді, Ірландії, Південній Африці, Австралії та Новій Зеландії. Тіло померлого занурюють у водний розчин з 5% вмістом луги, наприклад, гідроксиду калію, за температури 150°C на кілька годин. Гідроліз швидко імітує природне розкладання, розчиняючи тканини. Відкриття першого подібного об’єкту для водної кремації у Шотландії може зайняти до 9 місяців, оскільки таким компаніям, як Kindly Earth, необхідний час на отримання дозволу на будівництво та спеціальні дозволи на скид стічних вод.





“Ми розуміємо, що не всі оберуть гідроліз – і в цьому вся суть. Мова йде про надання сім’ям більшого вибору. У кожної сім’ї різні цінності та пріоритети. Деякі люди, особливо ті, хто заздалегідь планує власні похорони, шукають варіанти, які більше відповідають їхнім власним уподобанням”, — підкреслила гендиректорка Kindly Earth Гелен Чандлер.

Все більше сімей обирає саме цей спосіб, як екологічну альтернативу. За інформацією BBC, під час звичайної кремації у процесі спалювання тіла виділяється 320 кг CO 2 . Процедура лужного гідролізу скорочує викиди у 7 разів.

Концепція екологічного похорону вже спонукала юридичну комісію розглянути аналогічні ініціативи на законодавчому рівні в Англії та Вельсі. Наразі звичайна кремація складає близько 80% від усіх видів похорону у Великій Британії.

