Стартап, що пропонує «похорон у космосі», загубив прах 166 померлих по дорозі

Ілюстрація капсули Nyx у космосі і фото з пошуків затопленої капсули у Тихому океані / The Exploration Company

Прах 166 людей запустили у капсулі Nyx від німецького стартапу The Exploration Company (TEC) наприкінці червня — але запланований «похорон у космосі» так і не відбувся, оскільки транспортний засіб разом із вантажем був втрачений у Тихому океані, після двох успішних обертів навколо Землі.

В TEC повідомили, що з капсулою втратили зв’язок «за кілька хвилин до приводнення», а її нинішнє розташування, як і «вантаж», досі не виявили.

«Сталась аномалія, і апарат був втрачений невдовзі після повернення на орбіту», — написав співзасновник і генеральний директор компанії Celestis Чарльз М. Чафер. «Хоча ми пройшли кілька успішних етапів — запуск, вихід на орбіту та контрольоване повернення (це була перша місія Celestis, призначена для повернення з орбіти), ми визнаємо, що жодне технічне досягнення не замінить глибокого особистого значення, яке ця послуга має для сімей»

Celestis в цьому випадку виступала замовником запуску. Компанія, яка є дочірньою для Space Services, пропонує послуги космічного поховання з 1994 року.

Водночас для Celestis втрата вантажу не в новинку — останній випадок стався у 2023 році, коли ракета з кремованими останками покійного астронавта NASA Філіпа К. Чепмена вибухнула над Нью-Мексико. Тим часом TEC до Nyx мала всього один успішний запуск, згідно з інформацією на офіційному вебсайті — друга місія, яка називалась Mission Possible, своєї назви не виправдала.

«Ми розширювали межі можливого в рекордні терміни та з урахуванням витрат. Цей частковий успіх відображає як амбіції, так і невід’ємні ризики інновацій. Використовуючи технічні досягнення та уроки, які ми винесемо з нашого поточного розслідування, ми підготуємося до повторного польоту якомога швидше», — йдеться в заяві TEC.

Поряд із прахом вантаж включав колекцію насіння канабісу, яку надав громадський науковий проєкт Martian Grow, який прагне зрештою вирощувати рослину на Марсі.

Celestis наразі тримає зв’язок із родинами, аби запропонувати підтримку і потенційну компенсацію. Однак компанія сподівається, що їх заспокоює той факт, що їхні близькі «були частиною історичної подорожі» і все ж таки побували в космосі, облетіли Землю і зрештою спочили в Тихому океані — фінал, який в Celestis порівняли із більш традиційним розсіюванням праху у водоймах.

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Джерело: NY Post, Universe Today