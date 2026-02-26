Після смерті не наслухаєшся: Spotify продає Bluetooth-колонку у вигляді поховальної урни

Liquid Death

Spotify та бренд з виробництва напоїв Liquid Death випустили Bluetooth-колонку Eternal Playlist Urn у вигляді поховальної урни.





Колонка продається в обмеженій кількості як колекційний пристрій з можливістю потокового відтворення музики. Зокрема, в США у продаж надійшли буквально 150 одиниць за ціною $495. Виробники називають колонку “першою у світі урною для потокового передавання музики” та позиціюють Eternal Playlist Urn як спосіб слухати улюблені треки навіть після смерті.

“Музика — це найкраще, що є в житті. Тепер вона може стати найкращим і в смерті. Покращте будь-який досвід після смерті за допомогою цієї революції в смерті”, — зазначається у спільному дописі Spotify та Liquid Death в Instagram.

Колонка розміром десь 18×29 см повністю виготовлена з поліефірної смоли. Вона важить близько 1 кг. У кришці розміщується бездротовий Bluetooth-динамік та зарядний шнур USB-C. Виробники окремо підкреслюють, що пристрій не призначений для зберігання праху. Також зазначається, що товар виготовляється у невеликій кількості і може мати незначні недоліки, які підкреслюють його унікальність.





Власники пристрою отримують змогу створити власний “вічний плей-лист”, відповівши на запитання про улюблені треки. На основі цих відповідей та історії прослуховування Spotify створює індивідуальний плей-лист, яким можна поділитись з рідними та близькими або відтворити на колонці.

Проте до пристрою залишається чимало питань. Наприклад, чи звучатиме пристойно Bluetooth-динамік всередині урни з поліефірної смоли. Окрім цього виробники не опублікували достатньо інформації про пристрій. Не вказаний час автономної роботи, характеристики драйверів та інші функції. Зазначається лише, що є щонайменше одна кнопка для вмикання та вимикання, світлодіодний індикатор, який сигналізує, що колонка заряджається або підключається до інших пристроїв.

