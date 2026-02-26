banner
Після смерті не наслухаєшся: Spotify продає Bluetooth-колонку у вигляді поховальної урни

Олександр Федоткін

Liquid Death

Spotify та бренд з виробництва напоїв Liquid Death випустили Bluetooth-колонку Eternal Playlist Urn у вигляді поховальної урни.


Колонка продається в обмеженій кількості як колекційний пристрій з можливістю потокового відтворення музики. Зокрема, в США у продаж надійшли буквально 150 одиниць за ціною $495. Виробники називають колонку “першою у світі урною для потокового передавання музики” та позиціюють Eternal Playlist Urn як спосіб слухати улюблені треки навіть після смерті.

“Музика — це найкраще, що є в житті. Тепер вона може стати найкращим і в смерті. Покращте будь-який досвід після смерті за допомогою цієї революції в смерті”, — зазначається у спільному дописі Spotify та Liquid Death в Instagram.

Колонка розміром десь 18×29 см повністю виготовлена з поліефірної смоли. Вона важить близько 1 кг. У кришці розміщується бездротовий Bluetooth-динамік та зарядний шнур USB-C. Виробники окремо підкреслюють, що пристрій не призначений для зберігання праху. Також зазначається, що товар виготовляється у невеликій кількості і може мати незначні недоліки, які підкреслюють його унікальність.


Власники пристрою отримують змогу створити власний “вічний плей-лист”, відповівши на запитання про улюблені треки. На основі цих відповідей та історії прослуховування Spotify створює індивідуальний плей-лист, яким можна поділитись з рідними та близькими або відтворити на колонці.

Проте до пристрою залишається чимало питань. Наприклад, чи звучатиме пристойно Bluetooth-динамік всередині урни з поліефірної смоли. Окрім цього виробники не опублікували достатньо інформації про пристрій. Не вказаний час автономної роботи, характеристики драйверів та інші функції. Зазначається лише, що є щонайменше одна кнопка для вмикання та вимикання, світлодіодний індикатор, який сигналізує, що колонка заряджається або підключається до інших пристроїв.

Раніше ми писали, що Spotify запустив функцію під назвою Smart Reorder, яка робить зі звичайних списків відтворення структуровані музичні добірки з логікою DJ-сету. Окрім цього Spotify додав функцію About the Song, що розповідає історію про треки, які прослуховуються.

