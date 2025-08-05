З глибоким сумом, ChatGPT: похоронні бюро генерують "ліниві" некрологи з допомогою ШІ

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Цинізм виходить на новий рівень — похоронні бюро тепер роблять некрологи (тексти на прощання з померлими) за допомогою ChatGPT.

Божевілля навколо ШІ дійшло нових суперечливих меж гуманності. До цього моменту ми знали, що люди використовують ChatGPT, щоб вразити іншу особу в застосунках для знайомств (а потім мовчать на побаченнях). Ще виливають душу як психотерапевту (а потім потрапляють в психлікарню). А зараз — навіть прощаються не від чистого серця.

Виявляється автоматизація проникла до похоронної сфери. Одним із прикладів цього тренду стала торішня конференція Національної асоціації директорів похоронних бюро у Лас-Вегасі. Там, за словами Райана Лінча з компанії PlotBox, обговорення ШІ було чи не найпопулярнішою темою.

“Це — найбільше досягнення в технологіях похоронних бюро з часів інструмента для бальзамування”, — сказав один з учасників, згадує Лінч.

На його думку, порівняння перебільшено, але факт залишається фактом. Разом з тим на цій конференції друге місце в конкурсі Innovation Awards посів застосунок Nemu — інструмент ШІ, що розпізнає, описує та систематизує речі померлого.

Інший приклад — стартап CelebrateAlley, що створює генератор некрологів на основі штучного інтелекту. Його засновниця Соналі Джордж каже, що ШІ може бути “засобом людського звʼязку”. Вона уявила ситуацію, коли помер один друг, а інший хоче висловив щиру данину поваги, яка змусить усіх сміятися. На її думку, штучний інтелект може допомогти сформувати таку промову, якщо людина не хоче або не має сил для цього.

Washington Post протестувала генератор CelebrateAlley, який працює на моделях OpenAI і Anthropic. Але тут випливла класична проблема: ШІ вигадував деталі, навіть коли йому давали повну інформацію. Наприклад, якщо в запиті персонажа описували як “вдумливого”, система писала: “Його вдумлива натура проявлялася в незліченних актах доброти, кожен жест відображав його глибоке розуміння людської природи…”.

Проте казати лише про компанії буде неправильно — пересічні люди роблять так само. З особистого досвіду 55-річний чоловік із Невади Джефф Фарго розповів, що використовував ChatGPT, коли не міг зібратись із думками, щоб написати текст для своєї матері. Чоловік виливав душу чатботу, щоб ШІ зміг підібрати слова, які йому не вдавалося. Тепер він планує використати режим “глибокого дослідження” від OpenAI, щоб створити некролог для батька, коли прийде час. І навіть сподівається, що його діти зроблять те саме для нього.

Але відверто кажучи, автоматизація щирості не всім до вподоби. Мати одного з розробників висловила думку, що бажання людей швидше написати слова прощання і продовжити жити своє життя — прикра тенденція. Критики кажуть, що такі тексти можуть звучати красиво, але втрачають найважливіше — правдивість. Зрештою написання некрологів за допомогою ШІ порушує питання етичності, гуманності та щирості. А ще потім їх можна буде знайти в Google.

Джерело: Washington Post