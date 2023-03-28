Вогонь та Вода поєднуються в новому трейлері мультфільму Elemental / «СТИХІЇ» від Pixar

Disney опублікувала новий трейлер мультфільму Elemental / «СТИХІЇ», створенням якого займається студія Pixar Animation.

Історія Elemental / «СТИХІЇ» виводить фразу «протилежності притягуються» на новий рівень. Дія відбувається в Element City, галасливому мегаполісі, населеного істотами, що складаються з Води, Землі, Вогню та Повітря. В основі сюжету – відносини між жорсткою, кмітливою і запальною молодою жінкою Ембер Люмен і веселим, життєрадісним хлопцем, що пливе за течією, на ім’я Уейд Ріппл. Дружба представників стихій Вогню та Води кидає виклик уявленням Уейд про мир, у якому вони живуть.

Мамуду Аті («Світ Юрського періоду: Домініон», «Архів 81») подарував свій голос Уейду, а Леа Льюїс («Половина всього», «Ненсі Дрю») озвучує Ембер.

Режисером мультфільму є Пітер Сон, який працював у мистецькому відділі Pixar над такими популярними проєктами, як «У пошуках Немо» та «Суперссімейка». Сценарій фільму Elemental / «СТИХІЇ» написала Бренда Сюе, яка раніше працювала над такими серіалами, як «Як я зустрів вашу маму» та «Щиро кажучи». Піт Доктор, сценарист фільмів «Головоломка», «Вгору», «Душа» та «ВАЛЛ-І» виступив у ролі виконавчого продюсера фільму. Пітер Сон також є продюсером проєкту разом із Денізом Римом («Вгору», «Тачки 2», «Історія іграшок 4»).

Прем’єра мультфільму Elemental / «СТИХІЇ» запланована на 16 червня 2023 року.

Джерело: collider