Volkswagen представила концепт Gen.Travel: безпілотний електромобіль для подорожей із вбудованою VR-гарнітурою, столом для переговорів та ліжками

Компанія впевнена, що такий концепт у майбутньому може стати чудовою альтернативою коротким перельотам.

Туристична капсула від Volkswagen буде повністю автономною (SAE Level 5), а її інтер’єр можна налаштовувати окремо для кожної поїздки: для робочих подорожей передбачено стіл для переговорів, а охочі відпочити в дорозі можуть трансформувати сидіння у два ліжка.

Виробник стверджує, що Gen.Travel може конкурувати навіть із найзручнішими місцями в літаку: динамічне освітлення підтримуватиме природні цикли сну і навіть зменшить захитування, а вбудована гарнітура доповненої реальності призначена для розваг дітей.

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Volkswagen відносить Gen.Travel до категорії автомобілів преміум-класу, які є чимось середнім між седаном і мінівеном. Кабіна машини виконана у вигляді прозорої скляної «бульбашки» і покликана покращити огляд пейзажів, убезпечити і, за потребою, ізолювати сплячих пасажирів.

Залежно від комплектації, концепт-кар може перевозити до чотирьох осіб.

Поки що, це виключно дослідницький проєкт, призначений для тестування безпілотних автомобілів як варіант «Mobility as a Service». Навряд чи ми колись зможемо посидіти саме у Gen.Travel, проте це справжній прототип і його функції Volkswagen може застосувати у серійному виробництві.

Джерело: Volkswagen, Engadget