"Бюджетний" електромобіль Volkswagen ID. Polo стартує з €33,8 тис. із запасом ходу до 454 км

Volkswagen ID. Polo

Volkswagen запустила передзамовлення на новий електричний хетчбек Volkswagen ID. Polo в Європі. Модель стала першим представником нової лінійки доступних електромобілів бренду та відповіддю на дешевші пропозиції від китайських виробників, зокрема BYD.





Характеристики Volkswagen ID. Polo

Електромобіль Volkswagen ID. Polo отримав повністю оновлений дизайн і салон. Це перша модель із новою стилістикою Pure Positive, яку головний дизайнер Андреас Міндт називає “секретним соусом”. У зовнішності відчувається вплив класичних моделей, зокрема першого Volkswagen Golf Mk1, із сучасною інтерпретацією передньої частини та виразною кормою.

Новинка має наступні габарити: довжина — 4053 мм, ширина — 1816 мм, висота — 1530 мм, колісна база — 2600 мм. За розмірами електричний Polo майже не відрізняється від бензинової версії, але завдяки плоскій батареї пропонує більше простору. Об’єм багажника становить 441 л (+25% до ДВЗ-версії), а зі складеними сидіннями — 1240 л (проти 1125 л).





Volkswagen ID. Polo отримав кілька варіантів силових установок:

85 кВт (114 к.с.)

99 кВт (133 к.с.)

155 кВт (208 к.с.)

Пізніше з’явиться версія GTI потужністю 166 кВт (223 к.с.).

Базові модифікації комплектуються батареєю місткістю 37 кВт·год (LFP), старша — 52 кВт·год (NMC) із запасом ходу до 454 км за циклом WLTP. Швидка зарядка дозволяє поповнити заряд з 10% до 80% за 23-24 хвилини залежно від батареї. Також модель підтримує функцію V2L і може віддавати до 3,6 кВт енергії зовнішнім пристроям.

У салоні реалізували новий кокпіт і мультимедійну систему Innovision. Водій отримує 10-дюймову цифрову панель приладів і 13-дюймовий дисплей інформаційно-розважкльної системи. Важливо, що після відгуків користувачів компанія повернула фізичні кнопки для клімат-контролю та основних функцій. Їх розмістили під екраном і на кермі. Також з’явився “ретро-дисплей”, який стилізує інтерфейс під Golf I.

Електромобіль побудували на платформі MEB+ з оновленим ПЗ. Серед систем допомоги водієві доступні Connected Travel Assist із розпізнаванням світлофорів.

Ціна

Електромобіль Volkswagen ID. Polo вже доступний для попереднього замовлення в Європі. Стартова ціна становить €33 795 за версію ID. Polo Life з мотором потужністю 155 кВт (208 к.с.) і батареєю 52 кВт·год. Доступніший варіант обіцяють запропонувати влітку — від €24 995.





ID. Polo виглядає як спроба Volkswagen повернути масовий автомобіль “для всіх” в електричний сегмент: знайомий бренд, практичність і сучасні технології. Проте ключовим буде питання ціни, адже в сегменті ринку €25-34 тис. китайські бренди пропонують чимало цікавих моделей.

Джерело: electrek