"Справжній Volkswagen": вийшов хетчбек ID.3 Neo з фізичними кнопками та запасом ходу до 630 км

Volkswagen ID.3 Neo

Volkswagen представила оновлену версію свого електричного хетчбека ID.3 Neo. Компанія заявляє, що це “справжній Volkswagen”, тобто авто, яке має повернути знайоме відчуття бренду. І змін тут справді вистачає — від дизайну до техніки.





Характеристики Volkswagen ID.3 Neo

Електромобіль Volkswagen ID.3 Neo став наступником моделі ID.3, яка з 2019 року входить до основи електричної лінійки бренду разом із Volkswagen ID.4 та Volkswagen ID.5.

Зовні авто стало більш впізнаваним. Спереду розташувались суцільна LED-смуга та підсвічений логотип. Замість прихованих ручок використовуються класичні. Дизайн натхненний такими моделями, як Volkswagen Golf. За словами головного дизайнера Андреас Міндт, це той самий “секретний соус”, який визначатиме стиль майбутніх авто бренду.





Всередині зробили те, чого давно просили водії: повернули фізичні кнопки для клімату та основних функцій. Компанія обіцяє “нові ергономічні та зрозумілі елементи керування” та “легкі для захоплення кнопки й інтуїтивно зрозумілі контролери для головних функцій”. Кермо приплюснуте зверху та знизу та оснащене “чітко структурованими панелями кнопок”. CEO Томас Шефер заявив, що людям потрібні не лише сенсори, а й нормальне керування — і компанія це врахувала. В салоні також доступні 10,25-дюймова цифрова панель приладів, 12,9-дюймовий центральний дисплей та оновлена мультимедійна система.

В якості опцій можна отримати проєкційний дисплей, великий панорамний люк, огляд на 360 градусів, функцію масажу та пам’яті для передніх сидінь, аудіосистему Harman/Kardon, функцію пам’яті для системи допомоги при паркуванні Park Assist Pro та знімне кріплення для велосипеда.

Volkswagen ID.3 Neo отримав три варіанти силових установок:

125 кВт (167 к.с.)

140 кВт (187 к.с.)

170 кВт (228 к.с.)

А також три батареї, які забезпечують різний запас ходу (за циклом WLTP):

50 кВт·год — до 417 км

58 кВт·год — до 494 км

79 кВт·год — до 630 км

Базова версія Trend містить найслабший мотор 125 кВт і батарею місткістю 50 кВт·год. Комплектації Life і Style можна взяти з більшими батареями та потужнішими моторами. Акумулятори місткістю 50 кВт·год та 58 кВт·год підтримують зарядку постійним струмом потужністю до 105 кВт, тоді як акумулятор місткістю 79 кВт·год — до 183 кВт.

Новий Volkswagen ID.3 Neo стане доступним для попереднього замовлення в Німеччині та інших країнах Європи з 16 квітня, а фактичні продажі розпочнуться у липні. Ціни будуть оголошені разом зі стартом попередніх замовлень.





Джерело: electrek, arenaev