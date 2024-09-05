Новини Авто 05.09.2024 о 13:05 comment views icon

Volvo представляє XC90 2025: гібрид з новим дизайном та електричним запасом ходу до 70 км

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Вадим Карпусь

Автор новин

Volvo представляє XC90 2025: гібрид з новим дизайном та електричним запасом ходу до 70 км

Volvo поділилася подробицями про оновлену версію свого флагманського позашляховика XC90 та розкрила деталі запуску на ринку нового повністю електричного EX90.

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Оновлений Volvo XC90 модельного ряду 2025 року представляє собою гібрид з 7-місним кузовом. Плагін-гібридний XC90 на електротязі долає до 70 км, а під час тривалих подорожей гібридна силова установка в поєднанні із бензиновим двигуном забезпечує запас ходу більше ніж 800 км. Для українського ринку буде доступний бензиновий двигун B5 з технологією м’якого гібрида. Оснащений літій-іонною батареєю 48 В і вбудованим стартером/генератором, новий XC90 споживає на 15% менше пального.

Volvo представляє XC90 2025: гібрид з новим дизайном та електричним запасом ходу до 70 км

Автомобіль отримав чотирициліндровий бензиновий двигун з електродвигуном та 400-вольтовою тришаровою літій-іонною батареєю місткістю 18,8 кВтгод (14,7 кВтгод доступної енергії). Найпотужніший з XC90, повнопривідний PHEV, пропонує 310 кінських сил із крутним моментом 400 нм. Він забезпечує час розгону до 100 км/год за 5,1 секунди. Вбудований зарядний пристрій потужністю 6,4 кВт вимагає 3 години, щоб зарядити батарею до 100%. При використанні звичайної розетки зарядка займає 7 годин.

Volvo XC90 2025 року має оновлений дизайн передньої частини. Є новий капот і бампер, а знамениті фари Volvo Thor’s Hammer стали тоншими. Змін зазнали диски коліс, освітлення ззаду та в салоні. У Volvo пояснюють, що оновлений дизайн має на меті краще узгодити XC90 з лінійкою електромобілів. Автомобіль отримав оновлену підвіску з системою подвійних поперечних важелів спереду.

Інші нові функції включають новий колір кузова Mulberry Red, натхненний скандинавською осінню. Два нові матеріали для інтер’єру: Nordico, матеріал без шкіри, і Herringbone Weave, перероблений поліестер.

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Автомобіль отримав центральний сенсорний 11,2-дюймовий екран, який має вищу роздільну здатність – щільність пікселів підвищено на 21 %. У плагін-гібриді тепер ще легше керувати використанням електродвигуна. Через «Режими водіння» на головному екрані можна обрати режим «Pure» разом з іншими опціями – і продовжувати рух виключно на електротязі. Це можливо одним натисканням. Хоча Google вбудовано в інформаційно-розважальну систему з доступом до Google Maps, Assistant і Play, також передбачена можливість підключити iPhone за допомогою кабелю USB-C до Apple CarPlay. Комплектації залишаються Core, Plus і Ultra.

Новий Volvo ЕХ90 очікується в Україні у першому кварталі 2025 року, а тест-драйви розпочнуться в січні. Зацікавлені клієнти вже можуть оформити попереднє замовлення в офіційних дилерських центрах Volvo в Україні.

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