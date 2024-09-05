Volvo представляє XC90 2025: гібрид з новим дизайном та електричним запасом ходу до 70 км

Volvo поділилася подробицями про оновлену версію свого флагманського позашляховика XC90 та розкрила деталі запуску на ринку нового повністю електричного EX90.

Оновлений Volvo XC90 модельного ряду 2025 року представляє собою гібрид з 7-місним кузовом. Плагін-гібридний XC90 на електротязі долає до 70 км, а під час тривалих подорожей гібридна силова установка в поєднанні із бензиновим двигуном забезпечує запас ходу більше ніж 800 км. Для українського ринку буде доступний бензиновий двигун B5 з технологією м’якого гібрида. Оснащений літій-іонною батареєю 48 В і вбудованим стартером/генератором, новий XC90 споживає на 15% менше пального.

Автомобіль отримав чотирициліндровий бензиновий двигун з електродвигуном та 400-вольтовою тришаровою літій-іонною батареєю місткістю 18,8 кВтгод (14,7 кВтгод доступної енергії). Найпотужніший з XC90, повнопривідний PHEV, пропонує 310 кінських сил із крутним моментом 400 нм. Він забезпечує час розгону до 100 км/год за 5,1 секунди. Вбудований зарядний пристрій потужністю 6,4 кВт вимагає 3 години, щоб зарядити батарею до 100%. При використанні звичайної розетки зарядка займає 7 годин.

Volvo XC90 2025 року має оновлений дизайн передньої частини. Є новий капот і бампер, а знамениті фари Volvo Thor’s Hammer стали тоншими. Змін зазнали диски коліс, освітлення ззаду та в салоні. У Volvo пояснюють, що оновлений дизайн має на меті краще узгодити XC90 з лінійкою електромобілів. Автомобіль отримав оновлену підвіску з системою подвійних поперечних важелів спереду.

Інші нові функції включають новий колір кузова Mulberry Red, натхненний скандинавською осінню. Два нові матеріали для інтер’єру: Nordico, матеріал без шкіри, і Herringbone Weave, перероблений поліестер.

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Автомобіль отримав центральний сенсорний 11,2-дюймовий екран, який має вищу роздільну здатність – щільність пікселів підвищено на 21 %. У плагін-гібриді тепер ще легше керувати використанням електродвигуна. Через «Режими водіння» на головному екрані можна обрати режим «Pure» разом з іншими опціями – і продовжувати рух виключно на електротязі. Це можливо одним натисканням. Хоча Google вбудовано в інформаційно-розважальну систему з доступом до Google Maps, Assistant і Play, також передбачена можливість підключити iPhone за допомогою кабелю USB-C до Apple CarPlay. Комплектації залишаються Core, Plus і Ultra.

Новий Volvo ЕХ90 очікується в Україні у першому кварталі 2025 року, а тест-драйви розпочнуться в січні. Зацікавлені клієнти вже можуть оформити попереднє замовлення в офіційних дилерських центрах Volvo в Україні.