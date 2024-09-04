ВООЗ розвінчує міф: мобільні телефони не викликають рак мозку — нове масштабне дослідження

Масштабне дослідження, підтримане Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ), спростувало поширене переконання про канцерогенність радіохвиль мобільних телефонів.

Науковці проаналізували понад 5000 досліджень, опублікованих із 1994 до 2022 року. Вони відібрали 63 роботи, які охоплювали учасників з 22 країн. Результати показали відсутність зв’язку між використанням мобільних телефонів і розвитком раку мозку, навіть за умови тривалого користування пристроями понад десять років.

Дослідження спростувало припущення про вплив кількості дзвінків або тривалості розмов на виникнення онкологічних захворювань. Крім того, вчені не виявили зв’язку з іншими видами раку голови та шиї.

Раніше Міжнародне агентство з дослідження раку (IARC) класифікувало радіохвилі як «можливо канцерогенні». До цієї категорії також належать алое вера, кава та робота пожежником — загалом понад 1000 різних чинників.

Кен Каріпідіс, провідний автор дослідження і заступник директора з оцінки впливу на здоров’я Австралійського агентства з радіаційного захисту та ядерної безпеки (ARPANSA), прокоментував результати:

«Цей систематичний огляд спостережних досліджень базується на значно більшому наборі даних порівняно з тим, який розглядало IARC. Він включає новіші та комплексніші дослідження, тому ми можемо впевненіше стверджувати, що вплив радіохвиль від бездротових технологій не загрожує здоров’ю людини».

Наукова група під керівництвом Каріпідіса продовжує дослідження можливого зв’язку між використанням мобільних телефонів та іншими видами раку, зокрема лейкемією.

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Результати дослідження були опубліковані в журналі Environmental International.

Джерело: Engadget, Newatlas