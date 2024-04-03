Люди бачать з різною частотою: дехто розрізняє 60 спалахів на секунду, а в когось зливаються вже 35 — дослідження

Згідно з результатами нового дослідження, деякі люди здатні бачити світ із вищою «частотою кадрів», ніж інші. Автори вважають, що ця риса може навіть дати цим людям перевагу, коли справа доходить до конкурентних ігор та спорту, хоча необхідні додаткові дослідження, щоб підтвердити це.

Людське око дозволяє сприймати світ, перетворюючи світло в електричні сигнали за допомогою клітин, відомих як фоторецептори. Потім сигнали передаються через зоровий нерв до області мозку, відомої як зорова кора, де перетворюється у зображення. формується. Частота, з якою цей процес відбувається протягом кожної секунди, відома як часова роздільна здатність.

За результатами дослідження, опублікованого в журналі PLOS ONE, деякі люди бачать навколишній світ із вищою часовою роздільною здатністю порівняно з іншими людьми. Щобільше, дослідники вважають, що ця здатність створювати більше зображень за секунду може дати цим людям перевагу у діях, що потребують високої швидкості, таких як ігри.

«Оскільки ми маємо безпосередній доступ лише до власного суб’єктивного досвіду, ми можемо наївно очікувати, що всі інші сприймають світ так само як і ми. Такі приклади, як колірна сліпота, показують, що це не завжди правда, але є багато менш відомих способів, за якими сприйняття також може змінюватися. Це дослідження характеризує одну з таких відмінностей – у «частоті кадрів» наших візуальних систем. Деякі люди справді бачать світ швидше за інших», — каже доцент кафедри нейробіології розвитку Дублінського Трініті-коледжу Кевін Мітчелл, який є співавтором статті.

Під час дослідження дослідники попросили групу з 88 добровольців спостерігати за світлодіодним світлом через пару окулярів, які дозволяли світлу спалахувати з різною швидкістю. Цей тест, відомий як «поріг критичного злиття мерехтіння», дозволив вченим відстежувати кількість спалахів за хвилину або частоту, за якої людина більше не могла розрізнити мерехтіння та спостерігала безперервне джерело світло.

Було виявлено, що поріг мерехтіння значно відрізнявся серед добровольців, дозволяючи деяким бачити частоту до 60 спалахів на секунду, тоді як інші вже не сприймали перерви у світлі лише 35 разів на секунду. Крім того, було виявлено, що критичний поріг мерехтіння кожного індивіда змінювався відносно незначно протягом кількох сеансів, які проводилися одночасно в наступні дні.

Англійська для початківців від Englishdom. Для тих, хто тільки починає вивчати англійську і хоче вміти використовувати базову лексику і граматику. Реєстрація на курс

«Ми ще не знаємо, як ця зміна візуальної тимчасової роздільної здатності може вплинути на наше повсякденне життя. Але ми вважаємо, що індивідуальні відмінності у швидкості сприйняття можуть стати очевидними в ситуаціях високій швидкості, коли потрібно знайти або відстежити швидкорухомі об’єкти, наприклад у спортивних змаганнях з м’ячем, або в ситуаціях, коли візуальні сцени швидко змінюються, наприклад в іграх», — каже інший співавтор дослідження, кандидат на доктора філософії (PhD) Клінтон Гарлем, також з Трініті-коледжу Дубліна.

Результати дослідження призвели до жвавого обговорення у мережі, чи дійсно деякі геймери мають біологічну перевагу у зорі над іншими. Дослідники також висловлювали зацікавленість надалі вивчити це явище.

Джерело: IGN