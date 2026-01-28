В Резерв+ додали сервіс онлайн-постановки на облік: без ТЦК, медогляду та навіть з-за кордону

В Міноборони оголосили про нову функцію для Резерв+ — постановку на військовий облік в онлайні. На початку січня вона була доступна в тестовому режимі, а тепер працює повноцінно.
Мета сервісу — зробити процес постановки на облік простим і зрозумілим для призовників та військовозобов’язаних, а також уникнути поїздок, черг та паперової тяганини.
Хто може стати на облік через Резерв+?
- Юнаки від 2009 року народження – лише до 31 липня;
- Чоловіки 25–59 років.
Ті, хто перебувають за межами України, можуть стати на облік в онлайні якщо:
- Раніше не перебували на обліку;
- Мають біометричні документи (ID-картка або біометричний закордонний паспорт).
Онлайн-постановка на облік доступна лише тим, хто робить це вперше. Для тих, хто знятий з обліку, а також жінкам, потрібно звернутися до ТЦК особисто.
Як стати на облік у Резерв+?
1. Встановіть застосунок Резерв+ або оновіть його до останньої версії;
2. Авторизуйтеся у застосунку;
3. Оберіть функцію “Стати на облік”;
4. Дочекайтеся автоматичного опрацювання запиту.
Коли запит опрацюють з позитивним результатом, в застосунку з’явиться ваш Резерв ID: зі статусом “Призовник” для громадян 17-24 років або “Військовозобов’язаний” для чоловіків 25-59 років.
Раніше в бету Резерв+ додали фото власника — для кращої ідентифікації, а також розширили сервіс сповіщень на надсилання повісток.
Джерело: Міноборони
