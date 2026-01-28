В Резерв+ додали сервіс онлайн-постановки на облік: без ТЦК, медогляду та навіть з-за кордону

Новини Софт 28.01.2026 comment views icon

В "Резерв+" додали опцію онлайн-постановки на військовий облік: без ТЦК, медогляду та навіть з-за кордону
Новий сервіс в Резерв+ дозволяє стати на облік в онлайні. Фото: Міноборони

В Міноборони оголосили про нову функцію для Резерв+ — постановку на військовий облік в онлайні. На початку січня вона була доступна в тестовому режимі, а тепер працює повноцінно.


Мета сервісу — зробити процес постановки на облік простим і зрозумілим для призовників та військовозобов’язаних, а також уникнути поїздок, черг та паперової тяганини.

Хто може стати на облік через Резерв+?

  • Юнаки від 2009 року народження – лише до 31 липня;
  • Чоловіки 25–59 років.

Ті, хто перебувають за межами України, можуть стати на облік в онлайні якщо:

  • Раніше не перебували на обліку;
  • Мають біометричні документи (ID-картка або біометричний закордонний паспорт).

Онлайн-постановка на облік доступна лише тим, хто робить це вперше. Для тих, хто знятий з обліку, а також жінкам, потрібно звернутися до ТЦК особисто.


Як стати на облік у Резерв+?

1. Встановіть застосунок Резерв+ або оновіть його до останньої версії;

2. Авторизуйтеся у застосунку;

3. Оберіть функцію “Стати на облік”;

4. Дочекайтеся автоматичного опрацювання запиту.

Коли запит опрацюють з позитивним результатом, в застосунку з’явиться ваш  Резерв ID: зі статусом “Призовник” для громадян 17-24 років або “Військовозобов’язаний” для чоловіків 25-59 років.

Раніше в бету Резерв+ додали фото власника — для кращої ідентифікації, а також розширили сервіс сповіщень на надсилання повісток.

Джерело: Міноборони

