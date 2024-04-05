Вперше за 9 місяців: пропозицій для Manual QA без досвіду більше, ніж для маркетологів

Вперше за останні 9 місяців пропозицій Manual QA без досвіду надійшло більше, ніж маркетологам.
Про це повідомив сервіс з анонімного пошуку роботи Djinni.
- Djinni Index кандидатів без досвіду у березні виріс не лише тому, що вони відправили менше відгуків (на 23%), але й тому що рекрутери відправили їм більше пропозицій (на 6%)
- Щоправда, частка пропозицій таким кандидатам все ще найменша, менше 8%.
Довідка. Djinni index рахується як кількість отриманих кандидатами пропозицій поділені на кількість надісланих відгуків на вакансій.
На скріншоті — топ 15 категорій, у яких прийшло найбільше пропозицій кандидатам з досвідом менше 1 року.
Нагадаємо, нещодавно ми розбирались, що відбувалося на IT-ринку у березні.
В березні 2024 року на українському ринку праці сталися досить нетипові зміни: вперше від листопада 2023 року було опубліковано понад 100 вакансій. Але конкуренція при цьому впала.
В березні, згідно зі статистикою Djinni, зафіксовано найбільшу кількість наймів — 824. Це на 44 більше, ніж у лютому і аж на сотню більше, ніж в січні.
Розподіл за спеціальностями майже не змінився:
- 41% – це найми розробників;
- 36% – інші спеціалісти (їх частка зменшилась);
- майже 23% — нетехнічні фахівці (було 20%).