Вперше за 9 місяців: пропозицій для Manual QA без досвіду більше, ніж для маркетологів

Вперше за останні 9 місяців пропозицій Manual QA без досвіду надійшло більше, ніж маркетологам.

Про це повідомив сервіс з анонімного пошуку роботи Djinni.

Djinni Index кандидатів без досвіду у березні виріс не лише тому, що вони відправили менше відгуків (на 23%), але й тому що рекрутери відправили їм більше пропозицій (на 6%)

Щоправда, частка пропозицій таким кандидатам все ще найменша, менше 8%.

Довідка. Djinni index рахується як кількість отриманих кандидатами пропозицій поділені на кількість надісланих відгуків на вакансій.

На скріншоті — топ 15 категорій, у яких прийшло найбільше пропозицій кандидатам з досвідом менше 1 року.

Нагадаємо, нещодавно ми розбирались, що відбувалося на IT-ринку у березні.

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В березні 2024 року на українському ринку праці сталися досить нетипові зміни: вперше від листопада 2023 року було опубліковано понад 100 вакансій. Але конкуренція при цьому впала.

В березні, згідно зі статистикою Djinni, зафіксовано найбільшу кількість наймів — 824. Це на 44 більше, ніж у лютому і аж на сотню більше, ніж в січні.

Розподіл за спеціальностями майже не змінився: