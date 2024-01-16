ВРУ ухвалила закон про Єдиний реєстр військовозобов’язаних. Він прив’язаний до реєстру виборців

Верховна Рада України (ВРУ) прийняла закон про створення Єдиного електронного реєстру військовозобов’язаних та автоматичне отримання статусу учасника бойових дій. Як заявив Ярослав Железняк, «після довгих і складних дискусій і провалу багатьох правок» нардепи все ж таки підтримали законопроєкт №10062. Він отримав 249 голосів.

Законопроєкт №10062 вносить зміни до деяких Законів України щодо удосконалення порядку обробки та використання даних в державних реєстрах для військового обліку та набуття статусу ветерана війни під час дії воєнного стану.

Документ регламентує створення Єдиного реєстру військовозобов’язаних, який прив’язаний до Єдиного реєстру виборців. У Міністерстві оборони кажуть, що цей законопроєкт є «критично важливим для обороноздатності України». Його реалізація сприятиме швидкому збору, обробці та використанню військових даних, а також переведе послуги та процеси для військовослужбовців у цифровий формат. Також документ запроваджує можливість створення і використання цифрового військового-облікового документа (сертифікату). Водночас законопроєкт надає Міністерству оборони України право розміщувати свої ІТ-системи у військових хмарних сховищах країн-членів НАТО. Це дозволить посилити кіберзахист даних.

Водночас Ірина Геращенко вказує, що в розділ про Єдиний реєстр мобілізованих до другого читання було внесено «найбільш одіозних поправок». За її словами, законопроєкт передбачає обробку зібраних особистих даних.

«До другого читання, на жаль, законопроєкт значно погіршили поправками, які стосувалися надмірного втручання в приватне життя військовозобов’язаних», ─ пише Геращенко.

Ірина Геращенко вказує, що депутати не підтримали поправки про внесення в реєстр боржників, адміністративні правопорушення і отримання підозри до вироку суду та інші «антиконституційні норми». Водночас цей документ «по суті є частиною мобілізації».

Разом з тим законопроєкт №10062 полегшує отримання статус УБД військовими. Наразі цей процес занадто бюрократизований та вимагає збору великої кількості документів.

«Законопроєкт це спрощує», ─ вказує Геращенко.

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Як очікується, надавати статусу УБД можна буде онлайн, офлайн та автоматично при наявності необхідних даних в системі.