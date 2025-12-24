Всі “Пункти незламності” отримають xPON або Starlink, — постанова уряду

Depositphotos

Згідно з рішенням уряду України, “Пункти незламності” отримають доступ до інтернету за допомогою оптичного зв’язку xPON або супутникового Starlink.

На сайті thedigital.gov.ua уряд пояснює це необхідністю у зв’язку між громадянами, а також оповіщення населення та можливості надання державних послуг під час відсутності електрики. Рішення з’явилося на тлі важкої ситуації з енергопостачанням в Одесі, котра виявила, що інтернет у “Пунктах незламності” є не завжди. “Коли зв’язок зникає, держава часто дізнається про це зі скарг у соцмережах, а не із системи”, — зазначено на сайті.

Постанова уряду передбачає уніфікацію технологій: у “Пунктах” буде оптоволоконний інтернет xPON, здатний працювати без світла до 72 годин, або Starlink, за відсутності кабельних мереж. Також “Пункти” отримають статичну IP-адресу. Це дозволить відповідним держустановам перевіряти роботу мережі у кожному пункті. “Якщо зв’язок зникне — ми миттєво це побачимо і зреагуємо, перш ніж ви прийдете до пункту”.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

В урядовому повідомленні про це не йдеться, але хотілося б, щоб крім інтернету xPON або Starlink у “Пунктах незламності” також обов’язково був Wi-Fi. Під час великого скупчення людей лише від дротового інтернету небагато користі.