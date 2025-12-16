Новини Технології 16.12.2025 comment views icon

Київстар активував супутниковий інтернет Starlink на iPhone

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новин

Київстар запустив супутниковий зв'язок Starlink по всій Україні
Starlink Direct to Cell / FEDOROV

В мережі повідомляють, що Київстар активував систему Starlink Direct to Cell для користувачів iPhone.

“Київстар отримав офіційну омологаціюОмологація, або гомологація — приведення товару до відповідності певним стандартам, вимогам чи специфікаціям офіційної організації, країни тощо. Apple: вийшло оновлення налаштувань 67.1, яке активує підтримку супутникового зв’язку на iPhone”, — йдеться у повідомленні української телеком-спільноти MZU (Мобільний зв’язок України), яке підтверджують скриншотом.

Київстар активував супутниковий інтернет Starlink на iPhone
Скриншот: MZU — Мобільний Зв’язок України

Технологія Starlink Direct to Cell дозволяє смартфонам напряму підключатись до супутників SpaceX, тим самими забезпечуючи зв’язок в регіонах, де відсутнє наземне покриття від мобільних операторів. Додаткове обладнання не потрібне: достатньо смартфона з підтримкою 4G (LTE) і відкритого доступу до неба. Спеціалізовані супутники Starlink мають LTE-модулі та власний eNodeB, тому телефони розпізнають їх як звичайну базову станцію.

Київстар активував супутниковий інтернет Starlink на iPhone
Інструкція від Мінцифри

Україна першою в Європі запустилаПослуга доступна по всій території України за винятком прикордонних зон, окупованих територій та районів активних бойових дій пілот Direct to Cell: наприкінці листопада технологія стала доступна для всіх користувачів Київстар зі смартфонами Android (з підтримкою 4G/LTE), а нині поширилась на iOS. Офіційних новин про запуск для iPhone не було, але чекаємо оновлень найближчим часом і доповнимо новину.

Послуга супутникового зв’язку для абонентів Київстар надається в межах активного тарифу без доплат. Поки доступні лише SMS, але в планах запуск голосових дзвінків та інтернету.

Повітряна тривога по-новому: в Україні запустили “порайонні” сповіщення, а передачу сигналу скоротили до 8 секунд

Популярні новини

arrow left
arrow right
Шон Пенн знявся в українському фільмі за гонорар в $1
В Україні запрацював сервіс HBO Max — підписка вже доступна, за ціною від €7,99/місяць
“Українська альтернатива Starlink” для ЗСУ: UASAT очима Сергія “Флеша” Бескрестнова
В monobank запустили "Спільні картки" — для поділу коштів з близькими, але з лімітами
Опендатабот: ІТ-фоп в Україні "живе" в середньому 4 роки
Клієнт-рекордсмен зібрав 50 лимонів в monobank за 62 хвилини
Китайці змоделювали блокаду Starlink на Тайвані — вистачило 1000 дронів-глушників
В Україні стартує "роздача" 3 000 км від "Укрзалізниці": як і де отримати безплатні квитки
На 7 млн менше: Forbes Ukraine порахував, скільки насправді українців
Кур'єри Glovo подолали 331 млн км за 7 років роботи в Україні — цього вистачить, щоб "злітати до Сонця і назад"
Підробка “шкарпетки” Apple для iPhone коштує лише $6
MNP-абоненти lifecell зможуть "заморозити" вартість тарифу на 2 роки
Київстар запустив супутниковий зв'язок Starlink по всій Україні
Київстар підвищує вартість тарифів LOVE UA до +30%
Клієнт-рекордсмен Rozetka зібрав 600 товарів в один чек на Чорну п'ятницю, а найдорожчий — коштував ₴139 999
Гроші з картки "Нацкешбек" більше не доступні для поповнення мобільного — Уряд оновив перелік послуг
Україна посіла перше місце у світі за використанням стейблкоїнів відносно ВВП
"Укрпошта" запускає мережу поштоматів: перші 70 встановлять в Києві, ще 30 — в Одесі
SpaceX показала супутники Starlink V3: гігабітний інтернет, в 20 разів швидший за V2 mini
Радіолюбитель з Канади спіймав "секретний" сигнал військового супутника SpaceX — той працював на заборонених частотах
Сумісність з Apple AirDrop ламає Wi-Fi на Pixel 10
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати