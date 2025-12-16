Київстар активував супутниковий інтернет Starlink на iPhone

Starlink Direct to Cell / FEDOROV

В мережі повідомляють, що Київстар активував систему Starlink Direct to Cell для користувачів iPhone.

“Київстар отримав офіційну омологацію Омологація, або гомологація — приведення товару до відповідності певним стандартам, вимогам чи специфікаціям офіційної організації, країни тощо. Apple: вийшло оновлення налаштувань 67.1, яке активує підтримку супутникового зв’язку на iPhone”, — йдеться у повідомленні української телеком-спільноти MZU (Мобільний зв’язок України), яке підтверджують скриншотом.

Технологія Starlink Direct to Cell дозволяє смартфонам напряму підключатись до супутників SpaceX, тим самими забезпечуючи зв’язок в регіонах, де відсутнє наземне покриття від мобільних операторів. Додаткове обладнання не потрібне: достатньо смартфона з підтримкою 4G (LTE) і відкритого доступу до неба. Спеціалізовані супутники Starlink мають LTE-модулі та власний eNodeB, тому телефони розпізнають їх як звичайну базову станцію.

Україна першою в Європі запустила Послуга доступна по всій території України за винятком прикордонних зон, окупованих територій та районів активних бойових дій пілот Direct to Cell: наприкінці листопада технологія стала доступна для всіх користувачів Київстар зі смартфонами Android (з підтримкою 4G/LTE), а нині поширилась на iOS. Офіційних новин про запуск для iPhone не було, але чекаємо оновлень найближчим часом і доповнимо новину.

Послуга супутникового зв’язку для абонентів Київстар надається в межах активного тарифу без доплат. Поки доступні лише SMS, але в планах запуск голосових дзвінків та інтернету.