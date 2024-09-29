«Всі сучасні авто лайно»: Джеремі Кларксон з Top Gear та The Grand Tour підсумував свої погляди

Протягом багатьох десятиліть роботи у Top Gear та The Grand Tour Джеремі Кларксон був відомий суперечливими поглядами. Зараз він зробив своєрідний підсумок.

Про те, що сучасні машини «тепер всі лайно», Кларксон сказав під час вечірки з переглядом останнього епізоду The Grand Tour, де він відповідав на запитання глядачів. Також колишній ведучий Top Gear сказав, що він не може ідентифікувати 80%-90% автомобілів, які сьогодні продаються. Очевидно Джеремі Кларксон перебільшує, але зрозуміло, що він хоче сказати.

«Я не знаю, що це таке. Мені байдуже. «Ми отримали нову гібридну систему приводу» — мені було наплювати».

Кларксон згадав Lancia Montecarlo як приклад того, наскільки чудовими колись були автомобілі. Він розповів про дорогу, якою пройшов зі своїм Montecarlo до цього часу.

«Це дивовижно, коли ти їздиш на такій старій машині – наскільки вони кращі за сучасні автомобілі, тому що вони легкі. Це дійсно епічна річ для водіння».

Знаменитий ведучій провів кумедну та незграбну аналогію: це схоже на водіння артиста балету, що б це не означало. Про те, що саме було в уяві Джеремі в цей момент, залишається тільки здогадуватися.

Кларксон не самотній у подібних думках, щось таке висловлюють багато користувачів інтернету. Сучасні авто здаються багатьом занадто технологічними, складними та буквально надто важкими. Проте деякі технології все ж покращують процес керування і до того ж є більш безпечними.

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Джеремі Кларксон висловив сподівання, що Amazon замінить його, Джеймса Мея та Річарда Хаммонда свіжими обличчями, а не відомими людьми, як зробила спробу BBC у Top Gear. Він вважає, що канал має знайти «молодих дітей», які дійсно знаються на сучасних автомобілях.

Джерело: Jalopnik

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